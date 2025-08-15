Ifølge Aftenposten har det vært vurdert om man skal lage en kort eller en lang tunnel. Nå har byrådet landet på løsning nummer to.

– Byrådet vil bygge en lang tunnel. Det er en forutsetning at den ikke ødelegger naturen i Mærradalen og ikke gir mer trafikk, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til avisen.

Tunnelen skal etter planen være på rundt én kilometer. En endelig prislapp er ennå ikke klar, men i et estimat fra 2021 ble det anslått at tunnelen kan komme til å koste rundt to milliarder kroner.

Finansbyråd Hallstein Bjercke sier at store deler skal finansieres av bompenger.

– Omtrent en milliard av finansieringen vil komme fra bompenger. Resten vil komme fra bykassen. Vi vil sørge for at alle investeringer holdes innenfor forsvarlige rammer. Vi skal sørge for at tunnelen ikke blir dyrere enn nødvendig, sier Bjercke.

Tunnelen kan være klar til tidlig på 2030-tallet.