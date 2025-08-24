Styret har besluttet at det skal ansettes en ny adm. direktør, opplyser styreleder Kenneth Bengtsson søndag.

Den formelle beslutningen ble tatt denne uken etter en rekrutteringsprosess som startet i vår, ifølge Bengtsson.

Lingegård blir værende i stillingen frem til 1. mars neste år. Hun har arbeidsplikt i den seks måneder lange oppsigelsestiden.

Etter dette får hun en sluttpakke på 6,6 millioner svenske kroner.

SJ Norge, selskapets norske datterselskap, kjører passasjertrafikk på flere togstrekninger i Norge.