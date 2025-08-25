Sjefen fikk sparken

Det var søndag at SJ kunngjorde at den nåværende sjefen Monica Lingegård var avskjediget fra stillingen hun har hatt siden 2020. Og mandag ble det kunngjort at Abrahamsson overtar fra 1. mars neste år.

Abrahamsson sier i en uttalelse at hovedoppgaven hans blir å bedre SJs levering av tjenester, mens styreleder Kenneth Bengtsson beskriver situasjonen som at SJ er på rett vei.

Styret skal ha forsøkt å presse Lingegård til å slutte, men hun har ikke villet, etter det TT erfarer.

At SJ igjen har hatt store problemer med forsinkelser i sommer, har ikke bedret Lingegårds aksjer, og i årlige målinger om kundetilfredshet havner SJ jevnlig på bunnen. Nylig innledet Konsumentverket en gransking av SJs håndtering av passasjerene som rammes.

