Planen er å starte opp igjen driften i slutten av september, melder NRK.

– Vi er glade for å ha funnet en seriøs industriell investor i Summa Defence. Summa Defence vil med de andre verftene sine tilføre både kapital og kompetanse i den nye driften og styrke kapasiteten ved verftet i Hyen, sier Gustav Johan Nydal, representant for Brødrene Aa Eiendom, i en pressemelding.

Verftet, som designer og bygger hurtigbåter i karbonfiber, gikk konkurs i mai etter å ha sendt permitteringsvarsel til 170 ansatte i april. Nå ser fremtiden lysere ut.

– Det blir gode muligheter for tidligere ansatte å komme tilbake i jobb på verftet utover høsten, sier Nydal, som var tidligere styreleder.

Det nye selskapet vil først konsentrere seg om å fullføre båtprosjektene som var i gang før konkursen. Summa Defence, som eier to verft i Finland fra før, vil ha majoriteten av aksjene i det nye selskapet.

Konsernsjef Jussi Holopainen i Summa Defence ser store muligheter.

– Dette vil styrke posisjonen vår i skipsbyggingsmarkedet og øke potensialet for skipsbygging til Forsvaret, sier han.