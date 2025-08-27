Full beredskap på Arlanda: Norwegian-dekk punkterte

– Flyet landet akkurat. Det hadde lettet fra Arlanda da piloten rapporterte om et teknisk problem, sier Eline Skari i Norwegian til VG.

Det var det venstre hovedhjulet som punkterte, forteller Skari og påpeker at Norwegian har rutiner for hvordan flyet skal lande i slike situasjoner.

Store ressurser ble satt i beredskap på Arlanda da alarmen gikk like etter klokka 9.20. Det ble gjort en flygning i lav høyde ved flyplassen slik at skaden kunne inspiseres fra bakken før den harde landingen, opplyste den svenske sjø- og flygeledersentralen tidligere onsdag formiddag til Aftonbladet.

Boeing 737-flyet var på vei til Paris da dekket punkterte.

– Alt gikk bra, vi har ett erstatningsfly som passasjerene skal flyttes over i, og flyet skal nå undersøkes, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Charlotte Holmbergh til SVT.