Flere transportfirmaer som har satset på elektrifisering av flåten tvinges nå til å vente på leveringen av bestilte kjøretøy fra lastebilgiganten Scania. Årsaken er batteriprodusenten Northvolts konkurs, melder Dagens Industri.

Ifølge avisen skal flere av Scanias kunder som har tegnet avtale om kjøp av elektriske lastebiler, ha fått sine leveranser utsatt til neste år.

Største ordre i Sverige

Blant disse er transportfirmaet Ecolink, som har butikkjeden Jula som største kunde. Ecolink og Scania inngikk i juni 2024 en rammeavtale for 20 elektriske lastebiler.

– Vi har kunder som venter på at vi skal tilby fossilfri transport, og det må vi kunne levere på, sier Ecolink-sjef Pontus Sahlgren til Dagens Industri.

Logistikkfirmaet Falkenklev Logistik trekkes også frem som en rammet bedrift. Selskapet bestilte 50 elektrifiserte lastebiler fra Scania i august 2024, med levering nå i høst, men er nå informert om at bilene er forsinket til neste år på grunn av Northvolt. Bestillingen omtales som Scanias største hittil for elektriske lastebiler hjemme i Sverige.

Omstilling i Södertälje

Scania opplyser til Dagens Industri at lastebilgiganten tilpasser produksjonen og introduserer ny teknikk ved produksjonen av ellastebiler i Södertälje, og at de i løpet av inneværende år har hatt utfordringer med innkjøring og oppskalering.

– Dessverre har disse forstyrrelsene ført til at kunder har måttet vente på leveranser, sier Scanias pressesjef Erik Bratthall til DI.

Northvolt-konkursen er omtalt som den største konkursen i moderne svensk historie.