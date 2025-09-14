Ingen vei utenom

Det snakkes mye om hva vi skal leve av i Norge etter oljen. Det spørsmålet bør vi foreløpig la ligge, for hva vi skal leve av kommer av seg selv når tiden er moden. Ingen visste at vi skulle leve av oljen heller, før vi ved en tilfeldighet fant den. Tilfeldigvis fant vi mineraler i fjellet også, og store hav på utsiden av skjærene fulle av fisk. I utlandet har de etter hvert forstått at landet vårt er vakkert også, og verdt et besøk, selv på vinterstid og i ruskevær! Dette er hva vi har i dag, i tillegg til hovedfundamentet, et godt skolevesen og helsevesen. Også har vi en del penger.

Et velbygd vei- og banenett betyr utrolig mye for et lands økonomi

Fremtiden vet vi altså lite om – derfor må vi konsentrere oss om det vi vet. Og det vi vet, er at samferdsel – vei, fly, bane, båt og tele – kommer til å være nøkkelen til fremgang. Kun 2 prosent av norsk landareal er bebygd, så det burde være rom for litt mer.

Vi ligger lengst unna det internasjonale markedet av alle land i Europa, og vi har lengst vei mellom produksjonssteder og markeder i eget land. Uten gode samferdselssystemer er vi derfor dømt til å mislykkes, dømt til å bli det fattige lille landet i utkanten av Europa mange påstår vi engang var.

For i Norge reiser vi ikke i en rett linje mellom byene A og B som i de fleste andre europeiske land. Vi må rundt et fjell først. Eventuelt gjennom det. Derfor blir veien til fremtiden dyr.

Les også Ny tunnel kan bli en halv milliard dyrere: – Tullete, kostnadsdrivende symbolpolitikk Krav om utslippsfrie anleggsmaskiner gjør nye veiprosjekter dyrere. KNA mener politikken går ut over trafikksikkerheten.

Et velbygd vei- og banenett betyr utrolig mye for et lands økonomi. Tidlig i oljealderen eksisterte et statlig program som løp parallelt med oljevirksomheten og som gikk ut på at utenlandske oljeselskaper måtte skape arbeidsplasser i Norge for få tilgang til letearealer på sokkelen. De fleste programmene jeg var involvert i, feilet på grunn av nettopp de elendige transportsystemene i Norge. Det første prosjektet feilet allerede etter at tre franske ingeniører hadde tatt turen fra Paris og til en liten sørlandsby. De snudde så å si i døra. Omtrent det samme skjedde med et prosjekt som skulle etableres i det dypeste av Telemark.

Men i amerikanske Massachusetts forsto de hva som skulle til. På 1980-tallet startet et program som senere ble betegnet «The Massachusetts Miracle». Delstaten startet i den andre enden i forhold til hva vi gjør i Norge, altså med å bygge ut og modernisere kommunikasjonssystemene først. Programmet var ledet av guvernør og senere presidentkandidat Michael Dukakis. Staten gikk fra dyp resesjon til velstand på kort tid, nettopp fordi moderne samferdselssystemer tiltrakk seg dyktige mennesker og kapital.

En tilsvarende samferdselsrevolusjon kan og må vi få til i Norge også. Hvis vi ikke får det til, er jeg redd våre etterkommere vil skrive lite flatterende kronikker om oss.

Arild Sigurdsen

Pensjonert sivilingeniør