– Nok et eksempel på hvor tilfeldig kronen er

Den franske storbanken Crédit Agricole rykket torsdag ut med en ny «Trade Idea» til kundene sine – sats på norske mot svenske kroner.

Valutastrateg Alexandre Dolci skriver at valutaparet (NOK/SEK) har falt til et firemåneders lavtpunkt under 0,96, takket være en betydelig styrke i svenske kroner mot samtlige G10-valutaer hittil i februar.

Norske kroner fulgte opprinnelig i noen grad oppgangen sammen med svenske kroner, men etter BNP-tall for fjerde kvartal 2024 ble publisert 11. februar, snudde det. Samtidig startet energiprisene å falle på grunn av fredsrykter i Ukraina.

Venter paritet

Siden har valutaparet falt til nivåer som storbanken mener er attraktive inngangspunkter.

«Prisbevegelsen denne måneden har ført til det fallet vi ventet på for å kjøpe NOK/SEK, da nivåer under paritet virker ikke å gjenspeile Norges overlegne fundamentale forhold sammenlignet med Sverige», heter det fra Crédit Agricole.

Derfor anbefales det å gå long NOK/SEK på 0,9585 med mål om å havne på 1,00, stop-loss settes på 0,9378 som øvrig ikke har blitt sett siden 2020.

Valutastrategen mener også at G10-valutamarkedet har virket noe nervøst de siste ukene, sett bort fra de aller største valutaparene. Av den grunn har NOK/SEK-fallet til et firemåneders lavpunkt kanskje gått under radaren i markedet.

– Hvor tilfeldig NOK kan være til tider

Valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh i JPMorgan skriver i morgennotatet sitt fredag at kronen oppførte seg merkelig torsdag.

Det merkelige var at valutaer med høy beta – aktiva som svinger mer enn markedet og ofte stiger kraftig når risikovilje og optimisme øker – gjorde det bra. Likevel var den høy-beta valutaen, norske kroner, under press. I tillegg var oljeprisen i pluss.

«Bevegelsen var nok et eksempel på hvor tilfeldig NOK kan være til tider», skriver hun.

Hun mener også at man bør shorte euro mot kroner ved 11,70/75-nivået.