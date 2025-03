FBI: Nord-Korea står bak milliardtyveri av kryptovaluta

Kryptotyveriet er det største i historien og skal ha blitt utført av en hackergruppe som opererer under navnet TraderTraitor, også kjent som Lazarus-gruppen.

– Nord-Korea var ansvarlig for tyveri av kryptovalutaen Bybit til en verdi av rundt 1.5 milliarder dollar, heter det i en kunngjøring fra USAs føderale politi (FBI).

De nordkoreanske hackerne sørget ifølge FBI raskt for å konvertere noe av den stjålne Bybit-valutaen til Bitcoin og andre kryptovalutaer via tusenvis av adresser og en rekke såkalte blokkjeder.

– Det ventes at disse verdiene vil bli hvitvasket ytterligere og til slutt vil bli konvertert til vanlige penger, heter det fra FBI.

Lazarus-gruppen ble kjent da de for et tiår siden lyktes med å hacke seg inn i dataanlegget til filmprodusenten Sony Picture som hevn for filmen «The Interview» som gjorde narr av Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Nord-Korea skal ha hatt et eget program for datakrigføring siden midten av 1990-tallet.

Amerikansk etterretning anslo i 2020 at rundt 6000 hackere jobbet i det som er kjent som Byrå 121. De opererer fra flere land.

