Anbefaler norske kroner på løpende bånd

Valutaparet norske kroner mot svenske kroner (NOK/SEK) har fått markant økt interesse blant banker den siste tiden, og anbefalingene renner inn.

Svenske kroner er så langt i februar den best presterende G10-valutaen. Bakgrunnen for oppgangen skyldes trolig optimismen rundt en våpenhvile mellom Ukraina og Russland, som kan gagne Sverige som en åpen produksjonsøkonomi (lavere energipriser) og en utviklet forsvarsindustri (som kan dra nytte av økte forsvarsbudsjetter i Europa).

Nå er imidlertid oppgangen ferdig, i hvert fall mot norske kroner, mener flere banker.

Torsdag formiddag står valutaparet i 0,954, og flere tror man skal tilbake til paritet – 1,00 – hvor 1 norsk krone = 1 svensk krone.

Flere anbefalinger

Forrige torsdag var franske Crédit Agricole ute og anbefalte at den norske kronen skulle stige mot den svenske. Valutaparet hadde falt til et fire måneders lavpunkt etter at svenske kroner hadde vist styrke mot flere G10-valutaer.

Sjef for G10-valutastrategi i Citi, Dan Tobon, rykket onsdag kveld ut med et notat hvor han startet en posisjon i valutaparet, dog via opsjoner. I likhet med Crédit Agricole tror Citi også at valutaparet skal til 1,00–1,01.

«Vi mener at SEK-styrkelsen på en våpenhvile mellom Ukraina og Russland er overdrevet», skriver Tobon.

Valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh i JPMorgan skrev onsdag: «Planen er å kjøpe NOK/SEK før nøkkelstøtten på 0,9500 med sikte på en taktisk rekyl. Jeg må innrømme at dette absolutt ikke er en enkel handel å forplikte seg fullt ut til, og den går litt imot min vanlige handelsstrategi.»