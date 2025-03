Wall Street roper: Kjøp norske kroner

En rekke meglerhus har anbefalt kundene sine å satse på norske kroner i valutamarkedet den siste tiden.

Finansavisen har omtalt at både Crédit Agricole, Citi og JPMorgan alle har blitt positive til kronen den siste tiden, spesielt mot svenske kroner.

Nå har også Goldman Sachs og UBS kastet seg på trenden og mener at kronen skal styrke seg.

Nok er nok

UBS kom fredag med følgende tittel: «Lysere utsikter for kronen» og oppjusterte estimatene for eurokursen.

Ved inngangen til året vurderte strategene i UBS at generell risiko i finansmarkedene ville prege kronen, til tross for at Norges Bank opererer med relativt høy rente, noe som kan være attraktivt for enkelte investorer.

Dette viste seg i noen grad å være en feilvurdering, da UBS nå omtaler kronekursen som «bemerkelsesverdig motstandsdyktig» så langt i år. Faktorer som fallende risikopremier, fremskritt i fredssamtalene om Ukraina og bedre stemning i eurosonen har bidratt til denne vurderingen. Nå mener UBS-strateg Clémence Dumoncel at investorappetitten for norske kroner burde styrkes.

Eurokursen har vaket og konsolidert rundt 11,7 kroner over lengre tid.

Prognoser EUR/NOK Dato Prognose Tidligere prognose Spot 11,7

juni 2025 11,5 11,7 desember 2025 11,2 11,6 mars 2026 11,1



UBS

Anbefaler NOK/SEK

Sjef for G10-valuta i Goldman Sachs, Kamakshya Trivedi, anbefalte fredag å kjøpe NOK/SEK (norske kroner mot svenske).

Valutaparet sto i 0,955 kroner ved stengetid fredag, og Trivedi anbefaler å holde posisjonen frem til 0,97-nivået, med stop-loss på 0,9475.

Rasjonalet for handelen er hovedsakelig at den svenske kronen har overprestert i februar, på grunn av en for rask prising av europeisk vekstoptimisme.

Driverne bak utviklingen i valutaparet er knyttet til pengepolitiske utsikter, som renteforventninger, men også råvarepriser som olje og gass. «Disse variablene har pekt mot mer moderate avkastninger i NOK/SEK de siste ukene», heter det.

«Vi vil imidlertid understreke at NOK har en tendens til å være mer korrelert med negative enn positive skift i råvare- og aksjepriser. En vedvarende nedgang i disse aktivaene vil derfor kunne legge press på valutaparet», advarer Trivedi.