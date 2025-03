Under tirsdagens handel falt både den norske og svenske kronen – den norske ned 0,7 prosent – samme dag som president Trump innførte de foreslåtte tollene mot Canada, Mexico og Kina.

Mandag kveld ble det kjent at Opec+ åpner kranene igjen. «Saudi-Arabia forsøker å øke markedsandelen og legge press på oljeprisen, snarere enn å sikte mot en tilbakevending til 100 dollar fatet», skriver valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh i JPMorgan i sin morgenkommentar onsdag.

«Jeg mener utsiktene for kronen er bekymringsfulle», skriver hun.

Thighearnaigh forventer at oljemarkedet vil møte utfordringer med å absorbere produksjonsøkningen fra Opec+, samtidig som tollene vil tynge både sentimentet og veksten, noe som igjen vil belaste oljeprisen.

«Det er også interessant å merke seg at NOK ikke har fått støtte fra den antatte sesongmessige impulsen i første kvartal, med EURNOK omtrent 1 prosent høyere hittil i år. Samtidig har NOK møtt motvind fra betalingsbalansen, som alltid er en bekymring, samt fra uttalelser fra Ursula von der Leyen og, enda viktigere, fra Tyskland om økte forsvars- og finanspolitiske utgifter, noe som førte til en kraftig oppgang for euroen i går kveld», skriver valutatraderen.

Les også Wall Street roper: Kjøp norske kroner Den siste tiden har både Crédit Agricole, Citi, JPMorgan, UBS og Goldman Sachs anbefalt å kjøpe kroner i valutamarkedet.

Advarer mot sanksjonslettelser

I en månedsoppdatering fra japanske Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) heter det at Trumps planer om 20 prosent toll på europeiske biler, halvledere og legemidler kan svekke kronen ytterligere.

«Samtidig har sentimentet rundt europeiske valutaer blitt styrket av økt investortillit til en mulig fredsavtale mellom Russland og Ukraina. En slik utvikling kan øke vekstforventningene for europeiske økonomier, særlig dersom det åpner for en retur av store mengder billig russisk energi til Europa. Imidlertid vil dette legge press på energiprisene i Europa, noe som er en mindre gunstig utvikling for Norge som energieksportør og kan tynge kronen», skriver global research-teamet ledet av Derek Halpenny.