Euro-rallyet: – Beste stemningen jeg har opplevd

Euroen er på vei mot sin beste uke på 16 år etter Tysklands historiske løfte om økt pengebruk til forsvar og infrastruktur, melder Bloomberg.

Valutaen steg så mye som 0,8 prosent til 1,0871 dollar fredag, det høyeste nivået på fire måneder, og har dermed økt med nesten 5 prosent denne uken. Det meldes også at opsjonsvolumene i euro-dollar nådde rekordnivåer onsdag – hvorav 70 prosent av veddemålene var optimistiske til fordel for euroen.

Tysklands formelle brudd med flere tiår med finanspolitisk forsiktighet markerer et vendepunkt. Med hundrevis av milliarder euro som skal kanaliseres inn i økonomien, har Den europeiske sentralbanken mindre behov for å kutte renten for å stimulere veksten, mente strateger ved Brown Brothers Harriman, ifølge Bloomberg.

Dollaren var ventet å nå igjen euroen, men har i stedet svekket seg klart. – På grunn av gigantiske tyske forsvarspakker, mener Magne Østnor, DNB.

Euro-fest

«Stemningen i Europa er den mest optimistiske jeg har sett i løpet av min 15-årige karriere», skrev makrotrader Lou Miller ved Goldman Sachs torsdag kveld.

«Den kunngjorte tyske finanspakken er et vendepunkt for euroen,» uttalte Bank of America-strateg Michalis Rousakis, ifølge Bloomberg. Meglerhuset tror EUR/USD (euro mot dollar) kan stige ytterligere 6 prosent i løpet av året til 1,15 dollar.

«Vi hever vårt mål for EUR/USD fra 1,08 til 1,12, da europeiske finanspolitiske nyheter gjør euroen til et tydelig og troverdig investeringsalternativ til amerikansk dollar», skrev Morgan Stanley-strateg David S. Adams.

«Kombinasjonen av våpenhvile, økte finanspolitiske støtteordninger og den tilhørende sentimentforbedringen kan presse EUR/USD mot 1,12–1,14. En ytterligere moderering i amerikanske data kan øke dette estimatet, mens tollsatser kan trekke det ned,» skrev JPMorgan-strateg Meera Chandan onsdag.

Rett etter at de tyske utgiftsplanene ble presentert, kjøpte hedgefond optimistiske opsjonsstrukturer som sikter mot en oppgang til så høyt som 1,20 innen årsslutt, ifølge valutahandlere med kjennskap til transaksjonene, skriver Bloomberg.