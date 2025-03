Historisk optimisme for euro – dramatisk fall for dollar

Den tyske budsjettkunngjøringen har ført til det skarpeste hoppet i euro-long-posisjoner og positive sentimentmålinger noensinne, ifølge Bank of Americas ferske investorundersøkelse.

Den kraftige oppgangen i euro-sentimentet skyldes i stor grad Tysklands nye finanspolitiske linje, som har trigget forventninger om økte EU-fellesinvesteringer i forsvar, ifølge meglerhuset.

Forventningene til Den europeiske sentralbankens styringsrente har også skutt i været. Hele 88 prosent av de spurte venter nå en terminalrente på 2 prosent eller høyere.

Euroen er på vei mot 5 prosent styrking mot dollar for uken etter at Tyskland formelt slo opp med finanspolitisk forsiktighet.

– Dramatisk reversering

På den andre siden av Atlanteren har dollaren opplevd et markant stemningsskifte. Dollar-sentimentet har falt til de mest negative nivåene siden 2021.

«Det har vært en dramatisk reversering i USD-sentimentet i valutamarkedet fra ekstremt bullish i desember 2024 til de mest bearish nivåene siden 2021 – men fortsatt langt fra historiske ekstremer», skriver Bank of America.

Samtidig viser undersøkelsen at investorer nå foretrekker å uttrykke skepsis til amerikansk økonomi via lange renter og short-posisjoner i risikable aktiva, fremfor å shorte dollaren direkte.

Også fremvoksende markeder (EM) nyter godt av det skiftende sentimentet. EM-valutaer og -renteeksponering er nå tilbake på nivåene fra før det amerikanske presidentvalget i 2024.

Undersøkelsen viser videre at investorer frykter stagflasjon under Trump-administrasjonen, og at smalere rentedifferanser nå er den største risikoen for dollaren inn i 2025.