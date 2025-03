Algoritmetradere fosser inn i norske kroner

Norske kroner fortsetter den positive utviklingen i valutamarkedet. Mandag ettermiddag er kronen opp 0,76 prosent mot dollaren, og er med det opp 7,7 prosent så langt i år. Mot euro er oppgangen 0,51 prosent mandag, og 2,3 prosent hittil i år.

I forrige uke var det stor interesse for kroner i valutamarkedet, ifølge sjef for G10-valutaer ved Crédit Agricole, Valentin Marinov.

«Kronen fikk ny kjøpsinteresse forrige uke, hovedsakelig drevet av algoritmehandel basert på tekniske signaler i valutamarkedet. Våre data for valutastrømmer peker på innstrømning fra real money-investorer, mens banker, selskaper og hedgefond bidro med utstrømning», skriver Marinov mandag.

Det samme budskapet har også valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh i JPMorgan mandag: «Når det gjelder flytdata, så vi systematisk oppgang i USD/NOK på fredag, mens andre kontotyper var mer nøytrale.»

Les også Wall Street roper: Kjøp norske kroner Den siste tiden har både Crédit Agricole, Citi, JPMorgan, UBS og Goldman Sachs anbefalt å kjøpe kroner i valutamarkedet.

Høy inflasjon

Sjef for globale markeder i ING, Chris Turner, og valutastrateg Francesco Pesole tilskriver interessen usikkerhet rundt rentemøtet ved slutten av måneden. Norsk inflasjon steg uventet i februar, da KPI økte med 3,6 prosent år over år, og kjerneinflasjonen steg 3,4 prosent, som er de høyeste nivåene siden andre kvartal 2024.

«Norges Bank hadde gjentatte ganger signalisert et rentekutt 26. mars, men markedet og konsensus er nå delt. Det blir en svært jevn avstemning, og selv om vi fortsatt mener et kutt er marginalt mer sannsynlig, forventer vi at det vil bli fulgt av en ‘haukete’ kommunikasjon», skriver ING og legger til:

«Den norske kronen har funnet støtte i den mer haukete prisingen, men svake råvarepriser ser ut til å hindre den i å styrke seg ytterligere, til tross for oppgraderte vekstutsikter i eurosonen og håp om en fredsavtale i Ukraina. Vi ser for oss en i hovedsak stabil EUR/NOK fremover.»

Valutateamet hos Societe Generale skrev fredag: «Til tross for lavere oljepriser gjorde NOK/SEK en V-formet rekyl til over 0,95, opp nesten 3 prosent fra 3,5-årsbunnen 6. mars. Oppgangen kan fortsette dersom sentralbanken ikke leverer på rentekutt.»