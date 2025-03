Valutasikring stiger kraftig før rentemøte

Store deler av torsdag har norske kroner styrket seg mot euro, den sjette dagen med oppgang – den lengste vinnerrekken siden juli 2023 – men ved 12-tiden er den marginalt ned mot euroen. Kronen er også den best presterende G10-valutaen så langt i kvartalet.

Volatiliteten i den norske kronen har også økt kraftig den siste tiden, da forventningene om et rentekutt denne uken ble dempet, skriver Bloomberg.

Kostnaden for å sikre seg mot svingninger i euro-kronen over natten – overnight volatility – steg til 13,65 prosent. Det er det høyeste nivået siden november, og høyere enn før de pengepolitiske beslutningene i desember og januar.

Tradere hadde i utgangspunktet fullt priset inn et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, etter at sentralbanksjef Ida Wolden Bache antydet at dette var sannsynlig tidligere i år. 22 timer før rentebeslutningen priser swapsmarkedet inn 29,1 prosent sannsynlighet for ett kutt.

Tar gevinst mot dollar – holder euro

JPMorgan meldte i går kveld at man burde lukke shortposisjoner i dollar før «frigjøringsdagen» 2. april, da president Trump skal innføre gjengjeldelsestoll.

Banken har satset på kroner både mot dollar og euro siden tidlig i mars, basert på en rekke faktorer – blant annet reprisingen i Europa med tanke på ekspansiv finanspolitikk, sektorrotasjon i aksjemarkedet og moderasjon i USA.

I den forbindelse var også den norske kronen omtalt i onsdagens beskjed om å lukke dollar-shortene:

«Vi tar taktisk gevinst på vår NOK-eksponering mot USD, men beholder NOK-longs mot EUR av flere grunner – blant annet denne ukens rentemøte i Norges Bank. Et haukete utfall vil kunne støtte NOK mot USD, men gitt kortsiktig posisjonering, kapitalstrømmer og event risk mener vi det er fornuftig å justere eksponeringen noe», skrev JPMorgan.

Når det gjelder tollrisiko og «frigjøringsdagen», har banken i lengre tid kommunisert at norske kroner er «noe overraskende, blant de mest skjermede valutaene – ikke minst på grunn av Norges lave industriproduksjon, som utgjør 6 prosent av BNP».

Dessuten var stemningen i forrige ukes Regionalt nettverk så god at kontaktene i nettverket ikke forventet at handelsusikkerhet vil påvirke aktiviteten i første halvår 2025.