Storbanker uenige om kronen før Trump-toll

Det er stor spenning knyttet til kveldens tollkunngjøringer, og til hva som potensielt kan skje med den norske kronen, som har gjort det svært bra i år – spesielt mot dollar, opp 9,4 prosent hittil i år.

JPMorgan-valutatrader Laoise Ní Thighearnaigh skriver at det nå er mange bevegelige deler og motstridende oppslag i mediene. «Jeg har ingen edge», skriver hun. Likevel satser hun på styrkelse i både norske og svenske kroner ved tollkunngjøringene.

Valutastrateger i Barclays meldte tidligere i uken at «selv om Norge ikke er direkte utsatt for amerikanske tollsatser, vil potensielt lavere oljepriser og svekket risikosentiment som følge av endringer i USAs handelspolitikk kunne være negative faktorer for valutaer i små, åpne økonomier som NOK. Alt i alt forventer vi en moderat videre svekkelse mot større valutaer.»

Morgan Stanley skriver at opsjonsdata tilsier at investorer har tonet ned kroneposisjonene sine mot euro, men samlet sett sitter aktører fortsatt long kroner mot euro før tollkunngjøringene.

Japanske MUFG merker seg at «alt i alt mener vi at finansmarkedene undervurderer omfanget av tiltakene (...) NOK hadde en bedre utvikling enn andre valutaer i går – noe som i liten grad tyder på bekymring for toll eller økende risiko for forstyrrelser i verdenshandelen. Det er godt mulig vi får en reversering av denne utviklingen dersom USA kommer med en mer aggressiv tollplan enn det markedet ser ut til å frykte.»