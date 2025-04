Goldman oppjusterer kroneutsiktene kraftig

Det har vært kraftige bevegelser i den norske kronen den siste tiden. Fredag svekket kronen seg med rundt fire prosent mot dollar, men den er fortsatt markant opp mot dollaren i år.

Den siste tiden har det også kommet en rekke positive utsikter fra meglerhus og finansprofiler for kronen.

Jan Ludvig Andreassen i Eika spår dollaren i 9 blank . Rett før månedsskiftet var Bank of America ute med nye valutaprognoser. Tidligere ventet de at dollaren ville koste 10,27 kroner ved nyttår, men på grunn av den seneste tidens utvikling forventer banken nå at den vil ende året på 9,57 kroner.

Les også Wall Street roper: Kjøp norske kroner Den siste tiden har både Crédit Agricole, Citi, JPMorgan, UBS og Goldman Sachs anbefalt å kjøpe kroner i valutamarkedet.

Store endringer

I går kom også Goldman Sachs på banen med splitter nye, spreke prognoser, som lyder: På tremåneders sikt ventes dollaren å stå i 10,27 – ned fra tidligere prognose på 11,03. På seksmåneders sikt tror banken at valutaparet står i 9,91, ned fra 11,24. På tolvmåneders sikt er det ventet 9,42, fra tidligere 11,57.

Også den svenske kronen får mer støtte fra storbanken, og samlet blir de skandinaviske valutaene døpt «satellitter» rundt euroen.

Blant hovedargumentene for oppjusteringene er at de skandinaviske valutaene vil være blant de største vinnerne når «US exceptionalism» kommer under press, samt den ekspansive finanspolitikken i Europa.

Analytikerne peker på at rekordstore porteføljestrømmer sannsynligvis har bidratt til betydelige valutabevegelser de siste ukene, og at nylige politiske endringer kan føre til en videreføring av denne trenden.