Flokker til kronesvekkelse: – Kan bli svært dårlig denne uken

Norske kroner har svekket seg 10,33 til 10,94 mot dollar og fra 11,34 til 11,98 mot euro siden torsdag, en svekkelse som er utløst av resesjonsfrykten etter Donald Trumps toll-sjokk onsdag.

«Etter den australske dollaren har den norske kronen vært den svakeste valutaen i G10 den siste uken,» skrev valutastrateg Frantisek Taborsky i den nederlandske banken ING i et notat mandag.

Satser på svekkelse mot yen

Både ING og japanske MUFG har under den pågående børsuroen anbefalt kundene å satse på at den norske kronen svekker seg mot japanske yen.

MUFG, med seniorvalutaanalytiker Lee Hardman i spissen, åpnet en posisjon fredag på kurs 13,80, og har som mål at kronen svekker seg til 12,80. ING utelukker ikke at én krone vil koste 12,00 yen dersom situasjonen i finansmarkedene forverres i løpet av uken.

Rasjonalet bak handelen: Ved uro øker etterspørselen etter trygge havner som japanske yen, samtidig som rentedifferansen mellom Japan og andre store økonomier reduseres. I tillegg faller oljeprisen kraftig, på grunn av forventninger om svakere etterspørsel. Samtidig overrasket oljekartellet Opec+ da det besluttet å øke produksjonen tre ganger mer enn ventet fra og med mai.

Likviditeten tørker opp

ING påpeker også at norske renter har potensial for et betydelig fall, gitt den tidligere haukeaktige holdningen fra Norges Bank. I tillegg understreker banken at likviditeten i norske kroner er fallende.

«Det som også kan påvirke kronen, er synkende likviditet. Den generelle økningen i volatilitet – som øker investorenes «value-at-risk»-beregninger og tvinger frem nedbygging av posisjoner – vil svekke likviditeten i valutamarkedene. NOK pleier å gjøre det svært dårlig i perioder med lav likviditet, og det kan bli tilfelle denne uken,» heter det fra ING.