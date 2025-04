De siste månedene har dollaren falt kraftig i verdi etter høyere renter, økt usikkerhet rundt handel og geopolitikk og «tvillingunderskuddet» i USA.

Dollarindeksen ICE viser et fall på over 8 prosent siden årsskiftet, og fredag uttalte Bank of America (BofA) at etter den siste dollarsvekkelsen, samt nedsalget i statsobligasjoner, så holder dollaren nå på å miste rollen som verdens reservevaluta.

Det var likevel ikke tegn til bekymring fra Donald Trump fredag kveld, da han hadde med seg pressekorpset ombord på Air Force One, og omtalte dollaren for verdens «foretrukne valuta», ifølge Wall Street Journal.

«Det kommer vi alltid til å være. Jeg synes dollaren er helt fantastisk», sa han videre, ifølge AFP.

Kina-toll

Om bord på Air Force One nevnte også Trump at han var i handelsforhandlinger med andre land, og mente at «noe positivt» ville komme ut av handelskonflikten med Kina.

Handelskrigen mellom Kina og USA har trappet seg drastisk opp de siste dagene, der Kina fredag meldte om en gjengjeldelsestoll på 125 prosent på alle amerikanske varer, etter at USA hevet tollsatsene mot Kina til 145 prosent torsdag.

«Gitt at det ikke lenger er noen mulighet for markedet til å akseptere amerikanske varer eksportert til Kina under dagens tollnivå, vil Kina ikke bry seg dersom USA i ettertid fortsetter å ilegge toll på kinesiske varer eksportert til USA,» het det i uttalelsen fredag.

Avslutningsvis ga også den amerikanske presidenten pressen sitt syn på obligasjonsmarkedet.

«Det går bra i rentemarkedet. Det hadde et lite øyeblikk, men jeg løste det problemet veldig raskt», uttalte Trump.