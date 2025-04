Dollaren faller til laveste på tre år

Ifølge dollarindeksen ICE U.S. Dollar Index har den amerikanske dollaren fortsatt nedgangen, og falt mandag til det laveste nivået siden mars 2022.

Indeksen, som måler dollaren mot en rekke utenlandske valutaer, falt til 97,92 på det laveste i løpet av dagen. Ved 15.30-tiden har dollaren hentet seg litt inn igjen, til 98,18.

Dollarkursen har falt kraftig etter at Donald Trump ble innsatt som USAs president for andre gang i januar. Innføringen av de kraftige, globale tollsatsene 2. april helte bensin på bålet, og utløste en salgsbølge som økte ytterligere etter at Trump kritiserte Jerome Powell i forrige uke, lederen for USAs sentralbank Federal Reserve.

– Hvis vi hadde en sentralbanksjef som forstå hva han gjorde, ville rentene gått ned, sa Donald Trump til journalister fredag.

Trump skal ifølge flere kilder forsøke å få Powell fjernet fra stillingen, selv om en president i teorien ikke skal ha makt til å fjerne en sentralbanksjef.

Liker ikke Trumps FED-plan

Ifølge CNBC har visestyreleder Krishna Guha i Evercore ISI kommentert at selskapet ser et klart signal fra markedet at det ikke liker tanken på at presidenten vil kludre med sentralbankstillingen.

«Det har vært et tillitstap til amerikansk økonomisk politikk de siste ukene. Dette har vi sett i den merkelige kombinasjonen av press oppover på langsiktige obligasjonsrenter samtidig som at dollaren svekkes. Det tyder på at globale investorer trekker kapital ut av USA», skal han ha kommentert videre.

Sjef for amerikansk politikk hos Piper Sandler skal ha kommentert følgende:

«Vi har å gjøre med en president som er fast bestemt på å snu opp ned på Washington. Investorer som ignorerte Trumps uttalelser om høyere tollsatser måtte betale prisen. På same måte ville det være feil å avfeie Trumps uttalelser og handlinger i de andre sakene.»

Den norske kronen har de siste dagene styrket seg mot dollaren, og én dollar kostet ved 15-30 tiden mandag 10,47 kroner. Euroen har styrket seg mer, og én dollar omsettes for 0,88 euro.