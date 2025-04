Goldman: Neppe kapitalflukt fra USA

«Vi har fått mange spørsmål om potensielle nedsalg i Kinas beholdning av amerikanske statsobligasjoner», skriver Bobby Lien ved Macro FX-sales-avdelingen til Goldman Sachs i Hongkong.

Selv om dollaren har svekket seg kraftig i april – senest i dag så man dollaren falle under 140 mot japanske yen for første gang siden september 2024 – er det foreløpig lite som tyder på at utenlandske investorer flykter fra amerikanske aktiva, mener Goldman.

Spørsmålet om Kina har solgt amerikanske aktiva nå i april og etter Trump-tollene, får man ikke offisielt bekreftet før midten av juni, da tallene fra Treasury International Capital blir tilgjengelige. De seneste offisielle dataene viser kun et lite nettosalg i februar.

Ingen flukt

Oppspinnet rundt amerikanske statsobligasjoner, som har beveget seg ekstremt kraftig i perioder og falt i takt med aksjemarkedet (uvanlig), har noen aktører knyttet til dumping fra utlandet. Det kom også nylig tall fra Japan som viste at landet hadde solgt utenlandske statsobligasjoner for over 20 milliarder dollar på to uker, og Nomura tror en betydelig del av salget var amerikanske.

Goldmans rentestrateger mener derimot at det seneste oppspinnet i obligasjonsmarkedet er knyttet til posisjonsavvikling fra kraftig belånte investorer, snarere enn betydelig salg fra utlandet. Lien merker seg også følgende i valutamarkedet:

«Dersom Kina faktisk hadde begynt å trekke store beløp ut av amerikanske aktiva, ville vi trolig sett et tydelig press nedover på USD/CNY. I stedet har valutaen beveget seg i motsatt retning, noe som tyder på at et koordinert, gjengjeldende nedsalg virker lite sannsynlig.»

Les også – Den kombinasjonen er ikke god! – Jeg er usikker på om dollaren lenger er en trygg havn og om Treasuries er risikofri rente, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

Går fra lange til korte renter

Selv om det finnes noe salgspress, er det foreløpig ikke observert omfattende utenlandsk nettosalg av amerikanske statspapirer. Fondsdata viser at investorer ikke har trukket seg helt ut av amerikanske statsobligasjonsfond, men snarere har flyttet midler fra lange til kortere løpetider.

«Det ville vært bekymringsfullt om denne etterspørselen stoppet opp, men vi ser ikke det bildet nå. Det er også viktig å merke seg at privat eierskap, også av statsobligasjoner, er større enn offisielt eierskap – og disse midlene flytter seg raskere,» skriver Lien.

De siste strømningsdataene peker på tre hovedfunn: Europeiske investorer har solgt amerikanske aksjer til fordel for europeiske, men resten av verden fortsetter å kjøpe amerikanske aksjer. Private investorer kjøper fortsatt amerikanske statsobligasjoner, men skifter fra lang til kort durasjon. Og til slutt: Utenlandske utstrømmer har ikke svekket USAs finansielle posisjon i vesentlig grad.

«Vår negative dollar-holdning er først og fremst knyttet til hvor fremtidens marginale dollar allokeres, ikke til et stort og forstyrrende nedsalg av eksisterende posisjoner,» avslutter Lien.