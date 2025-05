Deutsche Bank har formidlet flere ganger i år at den venter en markant svekkelse av dollaren. Dette skyldes både at raske og betydelige endringer i politikken på utenriks- og økonomifronten vil skade kapitalstrømmene til landet og dollaren. I tillegg opererer USA med «svært høye» budsjett- og handelsunderskudd, og utenlandske porteføljer har allerede «svært høye» allokeringer nominert i dollar.

Nå har valutasjef George Saravelos forsøkt å svare på spørsmålet om man kan overvåke disse utviklingene i sanntid, og om bankens prognoser stemmer. Svaret er ja, men konklusjonen er dyster: «Ser ikke bra ut.»

For å overvåke i sanntid ser Deutsche Bank på to forhold: daglige strømmer til utenlandske børshandlede fond (ETF-er) som investerer i amerikanske aksjer og obligasjoner, samt ukentlige data fra EPFR, som dekker et bredere spekter av fondstyper.

«Det har vært vedvarende salg av amerikanske aksjer og obligasjoner fra utenlandske investorer de siste to månedene,» fastslår Saravelos.

– Kjøpsstreik

ETF-dataene viser at salget av amerikanske aksjer toppet seg i uken da nye tollsatser ble annonsert, men at netto utstrømningene har fortsatt også etterpå. Salget av amerikanske obligasjoner startet allerede i mars og har fortsatt uten avbrudd.

EPFR-dataene bekrefter dette, men skiller seg noe ut ved at det kun er registrert et brått stopp i aksjekjøp – uten at det nødvendigvis har vært netto salg – mens obligasjoner har blitt solgt mer aggressivt. Ifølge Deutsche tyder dette på at ulike typer investorer reagerer ulikt på markedsutviklingen.

Saravelos mener det fortsatt finnes kjøpere av amerikanske eiendeler, men den utenlandske etterspørselen – som er viktig for dollaren – ser ut til å ha stoppet opp.

«Basert på vår analyse forblir utenlandske investorer på en kjøpsstreik når det gjelder amerikanske eiendeler,» skriver Saravelos.