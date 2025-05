Topper prognosene

Det har kommet en rekke positive prognoser for den norske kronen i løpet av våren.

Herunder hevder Deutsche Bank at dollarkursen vil falle til 7,70 kroner innen 2028, Goldman Sachs ligger inne med dollarkurs på 9,42 kroner på 12 måneders sikt, Bank of America ser dollaren ned på 9-tallet i år, og Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror også på dollarkurs på 9-tallet – for å nevne noen.

RBC Capital Markets er nå ute med nye valutaprognoser, og fremhever den norske kronen som den mest lovende valutaen i et tolvmåneders perspektiv. Valutateamet rangerer norske kroner øverst blant de mest bullish valutaene, foran svenske kroner og polske zloty, mens New Zealands dollar, kinesiske yuan og sveitsiske franc ligger nederst på listen.

Trenger tollavklaring

George Moran i RBC understreker at den norske kronen «venter på avklaringen i tollpolitikken».

For at kronen skal se en vedvarende styrkelse, må det trolig komme en betydelig nedtrapping av tollspenningen, mener meglerhuset.

Forventningene til sentralbanken i USA vil sannsynligvis ikke være til hjelp med å styrke kronen, da det allerede er priset inn ganske mange rentekutt – med mindre det kommer et alvorlig risikosjokk som sender rentekuttforventningene enda høyere.

På mellomlang sikt er det imidlertid mulig med en styrking av kronen, da den for øyeblikket fremstår som billig. Sett fra finansteoretiske modeller som PPP, er euroen «kraftig overvurdert» mot den norske, understreker RBC.

Norges Bank ser dessuten ut til å forbli den mest haukete sentralbanken blant de større aktørene. «Norges Bank er fortsatt bekymret for at inflasjonsrisikoen ligger på oppsiden, og vil derfor neppe bli mer ‘dovish’ med det første», skriver Moran.

For dollaren ser RBC en kurs på 9,87 kroner ved utgangen av året, og mot 9,19 kroner ved utgangen av 2026. Onsdag ettermiddag koster én dollar 10,27 kroner.