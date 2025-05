Ukraina vurderer å bytte ut amerikanske dollar med euro som referansevaluta, sier sentralbanksjef Andriy Pyshnyi til Reuters.

Sentralbanksjefen hevder at et mulig EU-medlemskap samt «styrkingen av EUs rolle i å sikre vårt forsvar, økt volatilitet i globale markeder og sannsynligheten for fragmentering av verdenshandelen,» tvinger sentralbanken til å vurdere å bytte ut dollaren med euroen som referansevaluta for den ukrainske hryvnia.

Les også MDG: – Trump er en trussel i Norge også Ytre høyre og sosiale mediers påvirkning blir viktige saker i årets valgkamp, mener MDG: – Vi må begrense kraften i teknologien ungene utsettes for.

Nærmere EU

I TENKEBOKSEN: Ukrainias sentralbanksjef Andriy Pyshnyi. Foto: Bloomberg

Ukraina mottar stadig omfattende militær og økonomisk støtte fra EU. I tillegg er landet i medlemskapsforhandlinger med unionen, etter at samtaler ble innledet i 2023. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har tidligere sagt at Ukraina kan bli medlem innen 2030 dersom reformarbeidet fortsetter i dagens tempo.

– Dette arbeidet er komplekst og krever grundige forberedelser, sier Pyshnyi.

Sentralbanksjefen anslår at økonomien kan vokse med 3,7–3,9 prosent de neste to årene, gitt tettere integrasjon med Europa og økt stabilitet.

Ifølge Reuters forventer Ukraina å motta 55 milliarder dollar i ekstern finansiering i år, og rundt 17 og 15 milliarder i henholdsvis 2026 og 2027.

Les også Deutsche Bank: – Dette ser ikke bra ut Utenlandske investorer har i stor grad sluttet å kjøpe amerikanske aksjer og obligasjoner, melder Deutsche Bank.

Dollaren svekkes

Ukraina har siden 1996 brukt dollaren som referanse, og den amerikanske valutaen er fortsatt dominerende i landet, men euroens andel av valutatransaksjoner har økt – selv om veksten hittil er moderat.

Moldova, som også søker EU-medlemskap, byttet referansevaluta i januar 2024 fra dollar til euro, skriver Reuters.

UFORUTSIGBAR: Dollaren har svekket seg mot flere store valutaer etter at Donald Trump kom tilbake i Det hvite hus. Foto: Bloomberg

Etter Russlands invasjon i 2022, innførte Ukraina kapitalkontroller og fastkurs mot dollaren. I oktober 2023 gikk landet over til en styrt valutakurs, fortsatt med dollaren som referanse.

Men etter at USAs president Donald Trump startet handelskrig ved å innføre det som omtales som de høyeste tollsatsene på et århundre – har enkelte begynt å stille spørsmål ved dollarens fremtidige rolle som global reservevaluta.

Siden Trumps comeback har dollaren svekket seg med over 9 prosent mot en kurv av store valutaer, skriver Reuters.