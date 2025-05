Bitcoin stiger til over 100.000 dollar

Verdien av kryptovalutaen bitcoin har steget kraftig, drevet av økt optimisme i markedene rundt USAs handelsavtaler. Valutaen har i løpet av det siste døgnet steget over 4 prosent.

Oppgangen har ført til at prisen på én bitcoin nå har nådd 100.000 dollar, en milepæl sist sett i februar.

– Markedet har tydelig skiftet til en mer risikovillig holdning den siste uken, sier Josh Gilbert, markedsanalytiker hos eToro, skriver Bloomberg.

Til tross for oppgangen er det fortsatt et stykke igjen til toppnoteringen på 109.115 dollar, som ble satt 20. januar da Donald Trump tiltrådte som president.

Handelskrigen kjøles ned

Oppgangen kommer etter meldinger om flere nye handelssamtaler mellom USA og sine handelspartnere.

President Donald Trump bekrefter torsdag at USA har inngått en handelsavtale med Storbritannia. Avtalen vil åpne det britiske markedet for noen amerikanske landbruksprodukter, blant annet storfekjøtt og etanol, sa Trump. De er også enige om å gjøre tollprosessen i Storbritannia smidigere for amerikanske produkter.

– Signaler om forsoning i handelspolitikken fra Trump løfter stemningen i risikofylte aktiva, særlig bitcoin, fortsetter Gilbert.



I tillegg skal USA og Kina møtes i Sveits, på ministernivå, for første gang siden Donald Trumps såkalte «Liberation Day». Det skjer ved at USAs finansminister Scott Bessent reiser til Sveits for å ha samtale med Kinas visestatsminister He Lifeng. Møtet tolkes som et tegn på mulig nedtrapping av den langvarige tollkonflikten mellom verdens to største økonomier.