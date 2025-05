Arizona satser på Bitcoin

I USA holder regjeringen og Fed reserver i blant annet statsobligasjoner, gull, utenlandsk valuta og petroleum. Nå har Arizona blitt den andre delstaten i USA som etablerer en offisiell Bitcoin-reserve.

Loven gjør det mulig for Arizona å investere penger fra glemte eiendeler, som gamle bankkontoer eller ubrukte fondsandeler, i Bitcoin og andre digitale eiendeler.

– Med dette viser Arizona hvordan man kan bruke glemte midler til å bygge en buffer mot inflasjon, uten å ta én cent fra skattebetalerne, sier Dennis Porter, leder for Satoshi Action Fund, en organisasjon som har bistått i utformingen av loven.



For å unngå for stor risiko, må investeringene spres utover flere typer eiendeler. Bitcoin får altså en plass i porteføljen, men skal ikke dominere. I tillegg krever loven at eiendelene oppbevares hos aktører som er regulert i USA.