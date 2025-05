Torsdag kveld arrangerte Donald Trump en galla på golfklubben sin i Virginia, som ble omtalt som «den mest eksklusive invitasjonen i verden», ifølge CNBC.

Gjestelisten bestod av de 220 største investorene i Trumps såkalte «meme-token» – en elitegruppe som til sammen har brukt 148 millioner dollar, eller omtrent 1,5 milliarder kroner, på tokenet for å være med.

Det var en god blanding av både kryptoinfluensere og bransjetopper, samt kryptomogulen Justin Sun og den tidligere NBA-stjernen Lamar Odom. Ifølge CNBC benyttet også Odom anledningen til å hylle Trump som «den beste presidenten» og promotere sin egen kryptovaluta ODOM.

Til tross for den glamorøse tilsetningen og den svært eksklusive gjestelisten, var kvelden full av skuffelser.

«Maten sugde»

Den 25 år gamle gründeren og investoren Nicholas Pinto, som ble kjørt til eventet av faren i en Lamborghini, sier til CNBC at «maten sugde», og la til: «Vi fikk ikke noe å drikke bortsett fra vann eller Trumps vin. Jeg drikker ikke, så jeg tok vann. Glasset mitt ble bare fylt én gang».

Pinto forteller videre at Trump var på gallaen i 23 minutter, holdt en kort tale, og forlot stedet i helikopter uten å svare på spørsmål eller ta bilder. Trump skal også ha prioritert å kun snakke med noen av de største investorene, og ikke resten av gjestene.

Det var derimot ikke tvil om at det var rikdom blant gjestene, da Pinto forteller om å ha observert minst 16 gjester med Richard Mille-klokker – de ultrarikes favoritt.

«Jeg ser ikke sånt med mindre jeg er på en luksusrestaurant i Miami eller Dubai» sa han til CNBC.

MØTTE OPP: Rundt 100 demonstranter møtte opp utenfor krypto-gallaen. Foto: Rod Lamkey; Jr. / NTB

«Crypto Corruption»

Til tross for at det ikke var mangel på penger eller eksklusivitet på arrangementet, beskriver Pinto stemningen som «mer dempet enn forventet», og at mange av gjestene hadde solgt tokenet før middagen, eller satt å sjekket prisutviklingen på mobilen gjennom kvelden.

Samtidig bygget det seg opp store protester utenfor portene til Trump National Golf Club i Virginia, der omtrent 100 demonstranter hadde dukket opp med skilt som bar slagord som «Crypto Corruption» og «Trump er en forræder».

Dette inkluderte senator Jeff Merkley og minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer. De var der for å støtte lovforslaget ved navn «End Crypto Corruption Act».

Trumps meme-token falt forøvrig med 16 prosent fredag morgen.