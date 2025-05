Lagarde: Euroen kan utfordre dollaren

I en tale i Berlin mandag uttalte den europeiske sentralbanksjefen (ESB) Christine Lagarde at euroen kan bli et reelt alternativ til dollaren, melder Reuters.

– Dagens utvikling åpner for et «globalt euro-øyeblikk», uttalte Lagarde.

– Euroen vil ikke få økt innflytelse automatisk – den må fortjene det, la hun til.

Ifølge nyhetsbyrået utgjør dollaren 58 prosent av internasjonale reserver – det laveste på flere tiår – mens euroen har holdt seg på 20 prosent.

Lagarde understreket at Europa trenger et dypere og mer likvid kapitalmarked, sterkere juridiske rammer og evne til å støtte opp om åpen handel med sikkerhetspolitiske virkemidler. Videre kan euroens globale rolle styrkes dersom valutaen blir foretrukket for internasjonal fakturering. Dette kan støttes av nye handelsavtaler, forbedrede grensekryssende betalingsløsninger og likviditetsavtaler med ESB, forklarte sentralbanksjefen.

– Investorer, særlig statlige, søker også geopolitisk trygghet: De investerer i regioner som er pålitelige sikkerhetspartnere og kan forsvare allianser med militær og økonomisk makt (hard power), sa Lagarde.

Beijing med valutaoffensiv

I et notat fra Goldman-megler John Kim heter det: «Hvis du ikke allerede tvilte på dollarens fremtid, bør nattens nyheter gi enda flere grunner til det», med henvisning til Lagarde-talen.

Megleren viser også til et oppslag i Bloomberg som hevder at den kinesiske sentralbanken ber storbankene i landet øke andelen yuan i grensekryssende handel fra 25 til 40 prosent.

Målet er å styrke valutaens internasjonale stilling, særlig i lys av økte amerikanske tollsatser og økende press på dollaren. Banker som ikke når det nye målet, risikerer lavere regulatorisk vurdering, noe som kan hindre videre vekst, ifølge nyhetsbyrået.

Kina importerte og eksporterte varer verdt 43,8 billioner yuan i 2024, og 30 prosent av betalingene var i yuan.