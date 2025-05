Valutasjef: Kan se dollarkrise i 2026

Standard Chartered advarer om en mulig dollarkrise i 2026 eller 2027, som følge av stigende statsgjeld, fallende nasjonal sparing og økende avhengighet av utenlandsk finansiering.

Valutasjef Steve Englander mener at dersom amerikanske stimulanser, via toll og skattekutt, ikke fører til høyere vekst, vil markedet igjen bli bekymret for bærekraften i amerikansk statsgjeld.

USA lever i økende grad på penger fra utlandet, da netto utenlandsgjeld beløper seg til 80 prosent av BNP. Den nasjonale spareraten har samtidig falt betydelig, drevet av økende føderale budsjettunderskudd.

Les også Lagarde: Euroen kan utfordre dollaren – Dagens utvikling åpner for et «globalt euro-øyeblikk», sier sentralbanksjef Lagarde. Samtidig er Beijing på valutaoffensiven og skjerper kravene til kinesiske storbanker.

Må se vekst

«Hvis veksten uteblir, vil utenlandske kreditorer sannsynligvis bli mer bekymret for bærekraften i gjelden. Det vil svært sannsynlig slå ut i høyere risikopremier,» skriver Englander.

«Økende utenlandsgjeld er ikke nødvendigvis et problem så lenge amerikanske eiendeler forblir attraktive, men ved svekket tillit kan dollar og amerikanske statsobligasjoner falle raskt i verdi,» skriver Englander.

Risikoen vurderes som lav for et formelt mislighold, men internasjonale investorer kan i større grad risikere å få tilbakebetalt med svekket kjøpekraft, via høyere inflasjon og svakere dollar.

Per dags dato finnes det fortsatt støtte for dollaren, blant annet grunnet mangelen på reelle alternativer. Likevel kan den bli sårbar dersom skuffelser rundt vekst og politikk skulle materialisere seg.

«Markedet venter og ser hvordan amerikansk politikk vil utvikle seg. Men det er en risiko for en kraftig negativ dollarreaksjon,» skriver Englander.