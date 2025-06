Norske investorer bidrar i liten grad til styrking av den norske kronen gjennom, som kunne skjedd ved at kapital flyter tilbake til Norge, ifølge Morgan Stanley. Banken peker på at data viser mangel på strukturell støtte for kronen, selv om mange investorer i større grad vender seg bort fra amerikanske markeder.

I februar og mars steg optimismen i Europa som følge av at investorer så for mye usikkerhet i det amerikanske markedet, og så seg om etter andre steder å sette pengene. Det ga netto kapitalflyt inn i europeiske aksjefond, og kapitalflyten til Europa var unormalt høy, hvor den var henholdsvis 3,7 og 5,4 standardavvik over gjennomsnittet i februar og mars.

I Norge var det imidlertid motsatt, hvor det ikke var netto kapitalflyt inn i fond som investerer i norske aksjer.

I april var imidlertid nettoflyten til Norge på 370 millioner kroner. Det var langt under pengestrømmen til fond som fokuserer på europeiske, globale og nordamerikanske aksjer, noe som ga de facto netto utflyt fra norske fond, ifølge Morgan Stanley.

«Allokering til globale fond svekker valutaeffekten som følge av at kapital flyter hjemover», skriver Morgan Stanley.

Fredag formiddag svekker kronen seg 0,7 prosent mot dollaren, som nå koster 10,20 kroner. Mot euroen svekker kronen seg med 0,4 prosent, til 11,55 krone per euro.

Stemoderlig behandling

Banken poengterer at nordmenn ikke behandler det norske aksjemarkedet særlig fordelsmessig når det investerer. Som investeringsobjekt favoriserer norske investorer globale fond over alt annet. Den eventuelle effekten av kapitalflyt til Norge blir dermed dempet av at norske kroner investeres i utlandet.

Strategien til Statens pensjonsfond utland (SPU) hjelper heller ikke med å styrke kronen.

Fordi fondets mandat forhindrer det fra å investere i norske verdipapirer, kommer det ikke noen ekstra kapitalflyt til Norge derfra. I tillegg tror ikke valutaanalytikerne i Morgan Stanley at SPU bidrar til å styrke kronen gjennom fordelaktig sikring av kronekursen, fordi fondet ikke har noen norske investeringer.

Ved slutten av 2024 hadde Oljefondet derivater knyttet til valuta for 4,4 milliarder kroner – en ubetydelig størrelse sammenlignet med størrelsen på selve fondet, som er mellom 18.000 til 19.000 milliarder kroner.

Lavere oljepris = lavere kronekurs

Olje er fortsatt den viktigste driveren for kronekursen på kort sikt, skriver banken. På sikt er det ikke nødvendigvis positivt for kronen, siden oljeprisen kan falle.

Til tross for at oljeprisen fikk en oppsving etter USA og Kina delvis deeskalerte handelskrigen, kan ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet på sikt gi lavere oljepris.

Derfor ser Morgan Stanley begrenset oppside for kronen, og ser heller at risikoen er størst på nedsiden. Morgan Stanley bemerker imidlertid at det er for mye støy i markedet til å kunne skille ut konkrete drivere for å si noe substansielt om nedsiderisikoen for kronen.