Goldman: Tar gevinst etter rally

Goldman Sachs kommuniserte i slutten av april den norske kronen var «betydelig underpriset» og feilpriset etter tysk finanspolitisk bazooka og amerikanske toller.

«Våre kortsiktige og langsiktige verdsettelsesmodeller peker på attraktive inngangspunkter for long-posisjoner i NOK», skrev valutastrateger i banken.

Kundene ble anbefalt å kjøpe NOK/SEK (norske mot svenske kroner) via opsjonsstrategier. Denne anbefalingen er nå lukket, og man fikk en potensiell gevinst på rundt 20 prosent.

Foretrekker svenske kroner

Nå melder storbanken at den norske kronen i stor grad har lukket gapet mellom faktisk og modellbasert verdi. Videre oppside vurderes nå som mer usikker. På kort sikt vurderes risikoen i NOK/SEK som balansert, mens den svenske kronen anses som mer attraktiv fremover.

Goldman Sachs forventer at strømmen av kapital fra USA – som følge av høy gjeld, usikker tollpolitikk og svekket dollartillit – vil støtte valutaer som den norske kronen. Men i et scenario med høy global usikkerhet kan risikoaversjon likevel slå negativt ut for kronen.

– Et fall i aksjer og oljepriser vil fortsatt ramme NOK mer enn SEK, skriver Goldman Sachs.

Selv om kronens korrelasjon med oljeprisen har vært svakere i det siste, advarer banken om at den typisk positive sammenhengen kan komme tilbake og forsterke nedsiderisikoen dersom markedene snur.

På 12 måneders sikt venter Goldman Sachs at USD/NOK faller fra 10,13 til 9,42. På lengre sikt – innen utgangen av 2028 – anslås USD/NOK å falle videre til 8,07. I samme periode forventes EUR/NOK å falle fra 11,51 til 9,68.

Les også Morgan Stanley: Ser nedside for kronen Norske investorer bidrar til å sende kronen ned, ifølge Morgan Stanley, som mener særlig én faktor er avgjørende for kronens utvikling.

Dollarens rolle svekkes

På den andre siden av Atlanteren vurderes dollaren som presset fra flere hold. En midlertidig pause i Trumps tollpolitikk ga kortvarig støtte, men underskudd og mulige skatteendringer på utenlandske investeringer trekker i motsatt retning.

– Det vil være vanskelig å bevege seg bort fra et 10 prosent tollgulv for USAs største handelspartnere, skriver Goldman Sachs.

Analytikerne peker også på at selv uten kapitalrepatriering vil mer balanserte porteføljeallokeringer kunne føre til ytterligere svekkelse av dollaren.