NBX: Låner bitcoin av største eier

Norwegian Block Exchange (NBX) har ervervet seks bitcoin. Innen utgangen av juni vil antallet øke til ti bitcoin, ifølge selskapet.

Bitcoinene lånes fra selskapets «største eiere» og vil brukes som sikkerhet når det utsteder sin USDM stablecoin.

Det oppgis ikke hvem de største eierne er, men skal vi tro Holdings aksjonærlister er det Per Øyan, som eier 9,96 prosent av NBX-aksjene. Kjos-familien eier 9,92 prosent. Øyan kjøpte seg stort inn i selskapet i slutten av januar og starten av februar.

I meldingen skriver NBX at beholdningen av bitcoin vil kunne tiltrekke seg kapital som trenger eksponering mot bitcoin, men som kun har mandatet til å investere i norske børsnoterte selskaper.

Selskapet skriver også at det vil prøve å skaffe penger utenfra for å kjøpe enda flere bitcoin.

«NBX er i samtaler med personer med høy formue, familiekontorer og lignende for å utforske mulighetene for å hente ytterligere kapital for å kjøpe mer bitcoin.»

Selskapet sier at det totalt har tilbakebetalt 3,78 bitcoin til brukere av NBX' kort. Ifølge dagens kurs tilsvarer det rett i underkant av 400.000 kroner som er utdelt.

NBX har hatt som mål om å tilby lån med sikkerhet i bitcoin, og kjøpet av bitcoin gjør at selskapet i de kommende kvartalene kan utforske løsninger for å gi slike lån, ifølge NBX.