Valutafest for Putin

Hittil i år har verdens sterkeste valuta vært den russiske rubelen, med en oppgang på over 40 prosent. Dette markerer et kraftig comeback etter flere år med svak utvikling, Ifølge CNBC.

«Oppgangen skyldes at sentralbanken har valgt å holde rentene relativt høye, kapitalrestriksjoner og andre valutatiltak er strammet inn, og det har vært forsøk på å finne en fredsløsning i Ukraina», mener Brendan McKenna, valutastrateg i Wells Fargo.

Fallende inflasjon

Russlands sentralbank har holdt styringsrenten på over 20 prosent for å bekjempe inflasjon. De høye rentene har bremset forbruket og importbehovet, særlig innen varige forbruksgoder. Dette har svekket etterspørselen etter dollar og yuan blant russiske bedrifter. I går valgte sentralbanken å kutte renten til 20 prosent og begrunnelsen var et avtakende inflasjonspress.

Ifølge Russlands statlige statistikkbyrå var inflasjonen i april på 10,2 prosent, og kjerneinflasjonen på 9,2 prosent. En nedgang fra mars, da inflasjonen og kjernen var på henholdsvis 10,2 og 9,7 prosent.

Det er knyttes imidlertid liten tillit til de offisielle statistikkene om russisk økonomi.

Kan falle raskt

«Det har vært en nedgang i etterspørselen etter utenlandsk valuta fra lokale importører, gitt svakere konsum», ifølge Andrei Melaschenko i Renaissance Capital.

Samtidig pålegges eksportører å veksle deler av sine dollarinntekter i rubler. Ifølge sentralbanken solgte landets største eksportører utenlandsk valuta for 42,5 milliarder dollar mellom januar og april – en økning på nesten 6 prosent fra forrige periode.

Sentralbanken har også strammet inn pengemengden, noe som ytterligere styrker rubelen. Fremtidige fredsforhandlinger kan imidlertid føre til rask svekkelse.

«Rubelen kan falle raskt dersom kapitalkontroller oppheves og sentralbanken kutter renten», mener McKenna.

Samtidig slår den sterke rubelen og fallende oljepriser inn på statsfinansene. Olje- og gassinntekter utgjorde 30 prosent av Russlands budsjett i 2024, og svakere eksportinntekter gjør at regjeringen må bruke mer av velferdsfondet for å dekke utgifter.