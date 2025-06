ECB: Viktig øyeblikk for euroen

Syremedlem i Den europeiske sentralbanken (ECB), Isabel Schnabel, mener ting ligger til rette for å styrke euroens globale stilling ettersom investorene vender seg mot Europa, skriver Bloomberg.

«Det er et mulighetsvindu for å styrke euroens internasjonale rolle», sa hun under en konferanse i Dubrovnik lørdag.

Hun uttalte samtidig at det er signaler som tyder på at investorene legger større fokus på Europa for å diversifisere deres porteføljer.

Uttalelsene fra Schnabel understreker hvordan EU nå forsøker å hente fordeler av president Donald Trumps angrep på global handel, der investorene har solgt dollar så langt i år, skriver Bloomberg.

ECB-president Christine Lagarde uttalte i slutten av mai at Trumps politikk gir en god mulighet til å styrke euroens rolle, samtidig som det gir muligheter for å høste en del av fordelene som har vært reservert for dollaren.

Ifølge Schnabel er det ventet at investorene vil snu seg mer mot Europa, noe som sammenfaller med forventninger om høyere pengebruk på forsvar og infrastruktur.

Hun understreker at mer investeringer i Europa bil bidra til å lette på finansielle forhold og føre til mindre fragmentering.