Den norske kronen er nå på det sterkeste nivået på over ett år mot amerikanske dollar. Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, mener utviklingen er sunn – og langt fra dramatisk.

Torsdag handles en dollar til under 10 kroner, og vi må tilbake til starten av 2023 for å finne en svakere dollar mot kronen. Ved nyttår kostet dollaren 11,37 kroner – en nedgang på nær 12 prosent bare i år.

Andreassen mener en dollarkurs på 9 kroner er fullt mulig i løpet av det neste året, og kaller det en «lykkelig løsning» for både USA og verdensøkonomien.

– Dette er ikke en kollaps. Det er en normalisering. 9 kroner er ikke en spesielt svak dollar. Det er rett og slett en tilbakevending til pre–covid-nivåer, sier Andreassen.

Samtidig avviser han at dollaren er truet som verdensvaluta. Kinesiske renminbi er uaktuell på grunn av kapitalkontroll, mens Europa fortsatt er for fragmentert. Selv på 1970-tallet, da dollaren svekket seg betydelig, ble dens posisjon som reservevaluta aldri utfordret.

Gjør jobben for tollmurene

Dollaren har også svekket seg bredt mot andre valutaer i år, blant annet mot euro. Én euro koster nå 1,16 dollar, opp fra 1,03 ved inngangen til året. Svekkelsen tilskrives blant annet økende amerikansk gjeld og geopolitisk uro.

– En svakere dollar gjør mye av jobben som tollsatser tidligere skulle gjøre. Den bedrer konkurranseevnen til amerikansk industri og reduserer behovet for proteksjonisme, sier Andreassen.

Han mener kursfallet kan bidra til mer balanserte handelsforhold. Samtidig påpeker han at en svakere dollar – og dermed mindre behov for tollsatser – kan dempe inflasjonspresset og åpne for lavere renter i USA. Det i seg selv kan forsterke dollarens fall ytterligere.

Kan falle mer

Flere forhold kan bidra til en videre svekkelse av dollaren. Enkelte peker på Donald Trumps foreslåtte skattepakke, den såkalte «Big Beautiful Bill», som en mulig driver.

Pakken er ment å hindre planlagte skatteøkninger fra 2026, men vil samtidig kunne øke det amerikanske budsjettunderskuddet og bidra til svekket tillit i obligasjonsmarkedet. Andreassen mener imidlertid at effekten er begrenset, og at pakken alene ikke forklarer kursutviklingen.

Han peker i stedet på geopolitisk spenning i Midtøsten som en trolig viktigere årsak. Et israelsk angrep på Irans atomanlegg kan sende oljeprisen kraftig opp, noe som igjen kan styrke råvarevalutaer som den norske kronen.

– Vi kan få en bevegelse på 20 øre i kronekursen dersom noe slikt inntreffer. Det vil forsterke en utvikling som allerede er i gang, sier Andreassen.