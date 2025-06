Dollarreservene: – Nær tomme

Bolivia er rammet av den verste økonomiske krisen på flere tiår. Inflasjonen er på sitt høyeste siden 1991, og dollarreservene er nær tomme, melder Bloomberg.

I hovedstaden La Paz står folk i kø fra klokken tre om natten for å få tak i basisvarer. Statlige butikker har innført rasjonering: to liter matolje i måneden per person.

Protester og veiblokkader har lammet forsyningslinjene. Flere politifolk er drept i sammenstøt i nord, og i byene er det mangel på både mat og drivstoff. Mange biler går tomme i køen til bensinstasjonene.

President Luis Arce har kun 7,4 prosent oppslutning og stiller ikke til gjenvalg. Samtidig forsøker tidligere president Evo Morales å gjøre comeback, tross rettslig forbud.

Bolivia har lenge finansiert subsidier gjennom naturgassinntekter, men produksjonen har falt dramatisk. Håpet om litiumboom har foreløpig uteblitt.

«Økonomien har kollapset. Folk vurderer å forlate landet», sier småbedriftsleder Carlos Bolaños til Bloomberg.