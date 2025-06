Går all in på bitcoin – henter 35 millioner

Standard Supply, hvor Øystein Stray Spetalen er største eier gjennom S.D. Standard ETC, kaster loss fra supplyskip og kaster seg inn i krypto. Etter å ha solgt unna sine tidligere eiendeler, melder selskapet at det skifter navn til StandardCoin AS og gjør en strategisk helomvending: Fra offshore til bitcoin-reserver.

– Ambisjonen er å bli et knutepunkt i Norden for investorer som ønsker eksponering mot bitcoin, sier konsernsjef Eldar Paulsrud i en børsmelding.

Samtidig lanserer selskapet en rettet emisjon på 35 millioner kroner. Prisen pr. aksje er satt til 27 kroner, og Arctic Securities er hyret inn som tilrettelegger.

Kraftig dreining

Standard Supply AS kunngjorde i fjor høst at selskapet vurderte nye strategiske muligheter.

Fasiten er et totalgrep der man skal gjøre selskapet til et såkalt «Bitcoin Reserve Company». Det innebærer at kontantbeholdningen i stor grad vil konverteres til bitcoin, som skal fungere som en form for verdilager.

– Vi ønsker å kombinere aktiv porteføljeforvaltning med transparens og kapitalbevaring, sier Paulsrud.

Flere investorer har allerede forpliktet seg til å delta i emisjonen. Blant dem er S. D. Standard ETC, Songa Capital, Apollo Asset og Titan Venture, som alle har tegnet seg for mellom 5 og 7,5 millioner kroner. I tillegg har S.D. Standard ETC forpliktet seg til ytterligere fem millioner, avhengig av tegning fra andre eksisterende aksjonærer.

Emisjon i to trinn

Totalt skal det utstedes 1.296.296 nye aksjer. Emisjonen gjennomføres i to omganger: én under eksisterende fullmakt, og én som skal godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling 8. juli. Første del ventes gjennomført 24. juni, andre del rundt 10. juli.

Styret fremholder at en rettet emisjon gir rask og effektiv kapitalinnhenting sammenlignet med en fortrinnsrettet emisjon, og åpner samtidig for en eventuell reparasjonsemisjon i etterkant – forutsatt at blant annet kurs og markedsklima tilsier det.