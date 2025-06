Muligheter i dollarfallet

Du kan også overveie valutakurssikring, men det er ofte en løsning som kan bli dyr over tid.

Spekulasjon i dollarkursen

Ser du spekulative muligheter i valutamarkedet, kan du gå inn i long- eller short-posisjoner med håp om å utnytte kursbevegelsene.

En mulighet er Contracts For Difference (CFD). CFDer er et finansielt instrument, et derivat, som reflekterer prisutviklingen til et gitt underliggende finansielt aktivum. Det kan være en valutakurs, enkeltaksje, en aksjeindeks, råvarer, kryptovaluta osv. Da eier du ikke det underliggende aktivumet, men du har eierskap til prisutviklingen som aktivumet gjennomgår i løpet av perioden du eier CFDen. Når du handler CFDer, inngår du en avtale direkte med handelsplattformen der du er kunde, ettersom CFDer ikke er notert på en børs. Handelsplattformen er derfor motpart i de enkelte handlene.

Du kan også velge å gire investeringen, som gjør gevinster større, men også tap tilsvarende større. Det er viktig å være klar over risikoen med dette instrumentet.

Viktige valutakurser

Vi skal holde øye med både dollar- og kronekursen. Kronen har styrket seg pent også mot euro siden april og er nå på nivået for ett år siden. En styrket krone kan påvirke inntjeningen i norske eksportselskaper negativt, men det blir også billigere å investere i andre utenlandske aksjer.

Igjen handler det om å se fremover og realistisk vurdere mulige scenarier. Historiske kursbevegelser kan man ikke bruke til mye. Styrkes kronen, kan det gjøre reiselysten og importen større og bidra til lavere inflasjon, og derved gi et bedre grunnlag for sentralbanksjef Ida Wolden Bache til å senke renten flere ganger fremover.

Valuta er et viktig element i investeringsstrategien. Problemet er at det er vanskelig å spå utviklingen, spesielt om fremtiden, som danske Storm P. visstnok skal ha sagt.

Skandinavia-sjef Henrik Sommerfelt

CMC Markets