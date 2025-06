Oslo Børs-selskap: Skal satse på bitcoin

Saken oppdateres

Gruveselskapet Green Minerals melder mandag morgen at det, i likhet med Spetalens StandardCoin fredag, skal lansere en bitcoinsatsing, en såkalt bitcoin treasury-strategi.

Selskapet opplyser at dette er del av en bredere blokkjedestrategi.

Ved børsslutt fredag hadde selskapet en markedsverdi på under 50 millioner kroner.

Redusere fiat-eksponeringen

I børsmeldingen heter det at Green Minerals ønsker å redusere eksponeringen mot tradisjonelle valutaer, og peker på økt inflasjon og geopolitisk uro som risikofaktorer.

Styreleder Ståle Rodahl forklarer at bitcoin er valgt som et inflasjonssikkert og desentralisert alternativ til fiat.

«I en tid preget av sterk pengepolitisk ekspansjon er det viktigere enn noen gang å ha en robust balanse,» skriver Rodahl.

1,2 milliarder dollar

Kjernevirksomheten skal forbli uendret, men bitcoin-programmet skal støtte gjennomføringen av selskapets prosjektplaner. Selskapet peker på et stort potensial for blokkjedeteknologi i gruveindustrien.

«Green Minerals har satt seg et ambisiøst mål: sammen med sine partnere å finansiere inntil 1,2 milliarder dollar, der programmer for å øke eksponeringen mot bitcoin utgjør en hjørnestein i finansieringen», skriver selskapet.

Videre opplyser selskapet at det vil utvikle et transparent og sikkert rammeverk for kjøp, forvaltning og rapportering av bitcoinbeholdningen. Derfor innføres et nytt nøkkeltall – BTC pr. aksje – for å gi investorene innsikt i bitcoinverdien som tilhører hver aksje.

Det første bitcoin-kjøpet er ventet gjennomført i løpet av få dager.

«Vi inviterer alle interessenter til å følge med når vi tar dette neste steget mot bred blokkjedebruk,» skriver Rodahl.