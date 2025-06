«Til tross for økt spenning i Midtøsten og global uro, viser den norske kronen tegn til økt robusthet mot geopolitisk risiko,» skriver Magne Østnor, valutastrateg i DNB Carnegie, i en markedskommentar.

Østnor peker på at historiske erfaringer tilsier at selv alvorlige hendelser i Midtøsten, som USAs intervensjoner i Afghanistan, Irak og Libya, samt mer nylige angrep i Saudi-Arabia og Israel, ofte har hatt begrenset og kortvarig innvirkning på finansmarkedene. Selv om oljeprisen ofte reagerer raskt, stabiliserer markedene seg gjerne like etterpå.

«Markedene er blitt mer immune mot geopolitiske svingninger,» skriver Østnor, og trekker frem at investorer venter på klarere signaler før de tar avgjørelser.

Fortsatt stor usikkerhet

Likevel advarer han om at halerisikoen, altså sjeldne, men potensielt alvorlige scenarioer, har økt. En eventuell stengning av Hormuzstredet, betydelig skade på oljeinfrastruktur eller dypere involvering fra USA i konflikten kan få langt kraftigere og mer varige konsekvenser for markedene og den norske kronen.

Et annet viktig moment er Norges Banks beslutning om å kutte styringsrenten, et grep som overrasket markedet. Rentekuttet kommer i kjølvannet av lavere inflasjon enn ventet.

«Dette har sannsynligvis akselerert prosessen med risikoredusering blant investorer, og bidratt til at kronen reagerer mindre på geopolitisk støy,» skriver Østnor.

Ifølge valutastrategen er hovedscenarioet fortsatt at konflikten i Midtøsten holder seg lokalt og trappes ned. Men han minner om at i ekstreme tilfeller der vi kan forvente økende oljepriser og redusert global vekst, vil kronen møte to motstridene effekter. Som regel resulterer dette i en svakere krone.