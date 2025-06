Bitcoin har levert rundt 84 prosent årlig. Grunnen til dette er digitalisering, adapsjon og løpsk gjeld, samt fallende tillit til institusjonene som bruker seddelpressen som politisk våpen i en ustabil geopolitisk verden. Bitcoin er et genuint, knapt aktivum bygget på tillit til matte, selv om det er en ung og meget volatil aktivaklasse.

Næss' advarsel mot bitcoineksponering gjennom aksjer viser en misforståelse av:

Regulatoriske barrierer: Mange institusjonelle investorer kan ikke kjøpe bitcoin direkte

Mange institusjonelle investorer kan ikke kjøpe bitcoin direkte Skattefordeler: Aksjer i bitcoinselskaper kan holdes i pensjonsfond og ASK-kontoer, samt at det er effektivt under fritaksmetoden for enkelte aksjeselskaper.

Aksjer i bitcoinselskaper kan holdes i pensjonsfond og ASK-kontoer, samt at det er effektivt under fritaksmetoden for enkelte aksjeselskaper. Diversifisering: Selskaper som NBX tilbyr også andre tjenester ut over ren bitcoineksponering, som låneprodukter, børs, DeFi og stabilvaluta

Næss burde advart da Nordea opportunistisk noterte ESG-selskaper til svimlende verdsettelser muliggjort av at Norges Bank økte pengemengden 14 prosent år over år rett etter pandemien.

Man kan mistenke at Næss vet at den nye digitale økonomien angriper hans egen verdikjede. Stabilvalutaer muliggjør at kunder kan sende penger overalt i verden mer effektivt og til en lavere pris. Likvide, transparente låneprodukter vil utfordre lånebalansen. Nordea har nektet ansatte å investere i krypto.

Nordea hadde 17 prosent avkastning på egenkapitalen i 2024. Banker skal tjene på løpetidstransformasjon, men har i stedet kunnet digitalisere på samfunnets regning mens det ikke er lånetap i boligmarkedet. Siden 90-tallet har det ikke vært sammenheng mellom risiko og inntjening. Det er regulatoriske barrierer som gir mindre konkurranse mens de norske kundene bidrar til rekordprofitable banker. Når man har slike fantastiske rammevilkår, bør man være forsiktig med å slå nedover. Det er ikke vilkårlig at unike norske suksesser som Morrow Bank, Instabank og Bank Norwegian flytter vekk fra et system som ønsker de større bankene større.

Hvem har bidratt mest til norske arbeidsplasser og skatteinntekter – Bjørn Kjos eller Robert Næss? Firi, vår konkurrent, leverte et driftsresultat på 130 millioner kroner i 2024 – det er hensiktsmessig om de ikke tvinges andre steder som Dune. Tether har gitt banktjenester til 400 millioner utsatte mennesker, og det er flere transaksjoner i stabilvaluta enn i Visa-nettverket.

Krypto har en fremtid som betalingsmiddel og funksjonalitet som verdioppbevaring. Kompetansen bør bygges i Norge med norske investorer. NBX har valgt å være notert i Norge, selv om å flytte over landegrensen beviselig gir høyere verdsettelse og færre byråkratiske hindre, eksemplifisert ved vårt kredittkort som nå ikke utstedes grunnet formalia og ventetid hos Finanstilsynet.

NBX trenger ikke applaus av Næss, men han kontemplerer kalkuneksperten Nassim Talebs sitat:

«Absence of skin in the game means you can survive being wrong all your life.»

Nicolai Lunde

Finansdirektør i NBX