Nordea Markets om investorflukt: – Mister tillit

Nordea Markets er ute med en ny markedsoppdatering hvor de peker på at investorer i stadig større grad er i ferd med å vende ryggen til amerikanske statsobligasjoner og dollaren.

«Vi tror fallet vi har sett i både dollar og i lange amerikanske statsobligasjoner er starten på at investorene mister tillit til USA. En slik reallokering tar tid, men vi ser tegn til at prosessen nå akselererer», skriver Nordea-strategene.

Dersom den mye omtalte «Big Beautiful Bill» vedtas i sin nåværende form kan det forsterke dette skiftet, ifølge rapporten. Forslaget innebærer betydelige økninger i offentlige utgifter og økt statlig finansieringsbehov, noe som kan presse lange renter i USA ytterligere opp.

Det trekkes også frem at handelsspenningene kan blusse opp igjen når gjeldende tollfritak utløper og effekten av de eksisterende tolløkningene snart merkes. Det kan lett bremse økonomien mer enn det markedet pr. i dag har priset inn.

Til tross for at markedet priser inn flere rentekutt, ser Nordea Markets ingen fremtidige kutt hos den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve).

EU holder igjen

Den europeiske sentralbanken (ECB) kuttet innskuddsrenten med 25 basispunkter til 2 prosent i juni. Markedet priser ikke inn flere rentekutt i år.

«ECB sier de er godt posisjonert til å håndtere usikkerheten. Vi tolker det som at de nå er ferdig med rentekutt, med mindre det kommer betydelige negative overraskelser», skriver Nordea Markets.

Strategene peker på at høyere forsvars- og infrastrukturinvesteringer i eurosonen, særlig i Tyskland, kan gi økt økonomisk vekst. Dette vil i tillegg bidra til å støtte euroen og redusere sannsynligheten for ytterligere pengepolitisk lettelse.

Samtidig advarer Nordea Markets mot at høyere energipriser som følge av utviklingen i Midtøsten, kan forverre inflasjonsbildet og gjøre det vanskeligere for sentralbankene å kutte renter.

«Høyere oljepriser øker inflasjonen, men kan samtidig svekke vekstutsiktene. Det skaper en krevende balanse for ECB, som fokuserer på mellomlangsiktig prisstabilitet», skriver de.

Inflasjonsforventninger i eurosonen har allerede steget merkbart. Tidligere var markedets forventning ned mot 1,1 prosent, men ligger nå nærmere 1,7 prosent.

Svakere krone i vente

I forrige uke overrasket Norges Bank med å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 4,25 prosent.

«Fallet i oljeprisen har ikke hatt noen vesentlig effekt på kronekursen mot euro, trolig fordi kronen allerede har svekket seg etter rentekuttet fra Norges Bank», skriver Nordea Markets.

De ser videre for seg at kronen kan svekke seg ytterligere i sommermånedene, spesielt i et marked med lav likviditet og høy geopolitisk usikkerhet.

«Hvis Trump uttaler seg på en måte som skaper risiko for negativ markedsstemning, kan kronen svekke seg enda mer enn vi har forventet», skriver de.