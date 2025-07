Putin: Slik flytter han milliarder

Nå skal det ha blittutviklet en ny stablecoin, kalt A7A5. Coinen har kommet for å muliggjøre transaksjoner til og fra Russland til tross for vestlige sanksjoner. De har omsatt for 9,3 milliarder dollar på fire måneder via den kirgisiske børsen Grinex, skriver Financial Times.

Sanksjoner

Kryptovalutaen, som er knyttet til rubelen og angivelig støttet av innskudd i den russiske forsvarsbanken Promsvyazbank, ble lansert i februar i Kirgisistan. Banken er underlagt sanksjoner fra både USA, EU og Storbritannia.

Stablecoinen har også bånd til påvirkningskampanjer i Moldova. Selskapet bak tokenet, er eid av den moldovske forretningsmannen Ilan Șor, som er dømt for omfattende banksvindel og etterlyst i hjemlandet. Șor har fått russisk statsborgerskap og hevdes å ha forsøkt å påvirke valg i Moldova.

Grinex ble lansert kort tid etter at amerikanske myndigheter stengte den russiske børsen Garantex i mars. A7A5-tokens til en verdi av 29 millioner dollar ble flyttet til Grinex i ukene før nedstengningen, ifølge analysefirmaet Global Ledger.

Deres mål er å gi brukere «en trygg overgang» til dollardenominerte stablecoins som USDT.

Ifølge Grinex er de en uavhengig aktør og har ikke tilknytning til Garantex. Financial Times har analysert flere titalls ulike kontoer som samlet har flyttet 9,3 milliarder dollar i A7A5 mellom seg via Grinex.