Strammer inn på kryptominibanker: – Førsteklasses verktøy for svindel

Flere amerikanske delstater innfører nå strengere regulering av kryptovaluta-minibanker i takt med en eksplosiv vekst i svindelsaker, særlig rettet mot eldre, melder Axios.

Minibanker for kryptovaluta har i løpet av de siste årene blitt et vanlig syn i amerikanske byer, og fungerer som enkle kiosker der brukere kan veksle kontanter til digitale valutaer som bitcoin. Nå viser tall fra FBI og FTC (Forbrukertilsynet) en kraftig økning i svindel knyttet til disse enhetene.

Dobling av antall klager

Ifølge FBI ble det meldt inn 247 millioner dollar i tap knyttet til kryptominibanker i 2024 – en økning på 31 prosent. Eldre amerikanere er spesielt utsatt; personer over 60 år har tre ganger så høy risiko for å tape penger gjennom kryptominibanker enn yngre voksne.

Det ble til sammen meldt inn 10.956 tilfeller til FBI i løpet av 2024 – en økning på 99 prosent fra året før. Personer over 60 år sto for over 2.600 av sakene og nesten halvparten av det totale tapet, med mer enn 107 millioner dollar.

Delstater som Illinois, Vermont, Nebraska og Arizona har allerede vedtatt nye lover som setter grenser for bruken av disse maskinene. Lovene inkluderer blant annet daglige transaksjonsgrenser, krav om detaljerte kvitteringer som viser mottakerens blokkjedeadresse, samt krav om refusjon ved svindel. Rhode Island vedtok denne uken en ny lov som pålegger minibankene å advare brukere tydelig om at kryptotransaksjoner ikke kan reverseres.

Les også Ny teknologi kan gi milliardkutt – retailgiganter ser mot krypto En ny lovgivning i USA vil skape muligheter for kryptoaktører å utfordre tradisjonelle betalingssystemer. – Dette er en milepæl for kryptoindustrien, sier Delphi-forvalter Ivar Harstveit.

– Førsteklasses verktøy

AARP, en interesseorganisasjon for eldre, har presset på for å stramme inn på lovverket rundt disse «minibankene».

«Disse minibank-lookalikes er førsteklasses verktøy for svindel som ofte retter seg mot eldre voksne. For å bekjempe det stadig voksende problemet jobber AARP for å få delstatslover som regulerer kryptokiosker og beskytter forbrukerne,» skriver organisasjonen.

Flere byer går enda lenger. Spokane i delstaten Washington vedtok 16. juni å forby alle kryptominibanker.

Bakgrunnen for tiltakene er at minibankene blir brukt av svindlere som lurer ofre til å sende penger gjennom tilsynelatende legitime transaksjoner. Nå advarer også sikkerhetseksperter om at kunstig intelligens tas i bruk for å gjøre svindlene mer troverdige, blant annet ved å klone stemmer, skriver Axios.

Rapporten fra FBI viser også at svindel innen kryptoinvesteringer også er i sterk vekst. I 2024 ble det registrert over 41.000 klager knyttet til investeringssvindel med kryptovaluta – en økning på 29 prosent fra året før, og med et samlet tap på til sammen 5,8 milliarder dollar, en økning på 47 prosent. Også her var personer over 60 år mest utsatt, som sto for over 1,6 milliarder dollar i tap. På «andreplass» kom gruppen mellom 40 og 49 år, som tapte nærmere 1,1 milliarder dollar.