Nei, jeg har ikke konsekvent tatt feil om bitcoin

Det virker som om Nicolai Lunde følte seg truffet da jeg uttalte at det er dumme investorer som betaler mer enn dobbel pris for krypto gjennom selskaper som StandardCoin.

Han begynner offensivt med at «Næss har konsekvent tatt feil om bitcoin». De to oppslagene han refererer til var gitt henholdsvis 7. mai 2021 (Finanswatch) og under investordagene til Finansavisen 19. oktober samme år. På disse tidspunktene sto bitcoin i henholdsvis 57.600 og 64.100 dollar. I årene etter falt bitcoin ned til 16.000 dollar, og det var først i 2024 at bitcoin kom tilbake til tidligere nivåer. Videre hevder Lunde at jeg uttalte at bitcoin skulle til null innen fem år. Dette er feil. Det jeg faktisk sa, er at «bitcoin vil miste all sin verdi – men at den kan mangedobles før det». Så påstanden om at jeg har vært «konsekvent feil» er mildt sagt en overdrivelse.

Som Lunde påpeker, mener jeg det er et potensielt stort marked for digitale kontanter (stablecoins), noe jeg nylig skrev en kronikk om. Derfor sliter jeg med å forstå hvorfor han påstår at jeg mener «våre aksjonærer er dumme som bidrar til og betaler for slikt nybrottsarbeid». Min kritikk handler utelukkende om investorer som ukritisk kjøper krypto indirekte uten å vurdere hva de faktisk betaler for.

Istedenfor å bruke tid på en kommentar som er full av unøyaktigheter og personlige sleivspark, burde kanskje Lunde heller fokusere på jobben sin i NBX

Videre mener Lunde at jeg burde ha advart mot «opportunistisk noterte ESG-selskaper til svimlende verdsettelser». Her har Lunde tydeligvis forsømt seg igjen. Hadde han gjort et enkelt nyhetssøk, ville han raskt funnet at jeg var en av dem som tydeligst advarte mot denne bølgen og mot investeringer i slike selskaper.

Lunde antyder også at jeg snakker ned krypto ut fra egeninteresse: «Man kan mistenke at Næss vet at den nye digitale økonomien angriper hans egen verdikjede.» Her misforstår han fullstendig. Banker som Blackrock tjener allerede enorme summer på bitcoin, og det er fullt mulig for nordiske banker å gjøre det samme dersom dette var ønskelig.

Lenger ut i artikkelen begynner Lunde å bli personlig ved å sammenligne hvor mye skatt Bjørn Kjos og jeg har betalt. Jeg forstår ikke relevansen av dette i en debatt om krypto, men jeg sjekket siste ligning, og hvis han hadde gjort det samme så hadde han ikke trukket inn dette poenget. Likevel erkjenner jeg gjerne at Bjørn Kjos har gjort svært mye positivt for Norge, og jeg er imponert over det han har oppnådd.

Istedenfor å bruke tid på en kommentar som er full av unøyaktigheter og personlige sleivspark, burde kanskje Lunde heller fokusere på jobben sin i NBX. Selskapet har tapt betydelige beløp hvert eneste år. Over de siste seks årene utgjør tapene 142 millioner kroner, til tross for en samlet omsetning på beskjedne 41 millioner kroner.

Robert Næss

Investeringsdirektør i Nordea