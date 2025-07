Trump-eventyr: – Dette er dypt korrupt

USAs president Donald Trumps kryptoprosjekt World Liberty Financial har hentet 52,1 millioner dollar – tilsvarende rundt 530 millioner kroner – og mesteparten ser ut til å ha havnet i lommene på Trump og familien, skriver magasinet Forbes.

World Liberty Financial ble lansert i september 2024 som en plattform for desentralisert finans. Ifølge magasinet kontrollerer Trump og hans familie omtrent 40 prosent av selskapet. I oktober begynte de å selge kryptotokenet $WLFI, som gir stemmerett i visse saker, men ikke eierskap i selskapet.

Etter en første salgsrunde på 2,7 millioner dollar der ingen midler gikk til grunnleggerne, viser et nytt dokument sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) at selskapet senere har solgt tokens for ytterligere 52,1 millioner dollar – hvorav 50,7 millioner gikk til Trump og andre grunnleggere.

Hvis utbetalingen ble fordelt etter eierandeler, kan Trump-familien ha mottatt rundt 20 millioner dollar, skriver Forbes.

Les også Finansmannen som fikk Putin til å blø: – Trump kan stanse krigen – Jeg tror ikke Trump vil bidra til å få slutt på krigen i Ukraina, men han kan hvis han vil: Det er bare å levere tre ganger så mye våpen og forby russisk olje.

SEC-dokumentet ble først omtalt av den uavhengige journalisten Wendy Siegelman. Ingen detaljer er offentliggjort om hvem som kjøpte tokens i den seneste salgsrunden, og World Liberty Financial skal ikke ha ønsket å kommentere.

– Truer nasjonal sikkerhet

– DYPT KORRUPT: Senator Jeff Merkley, som representerer Demokratene og Oregon. Foto: Allison Robbert/Bloomberg

Senator Jeff Merkley, som representerer Oregon og Det demokratiske parti, er blant dem som reagerer sterkt på at en sittende president kan profittere personlig på salg av kryptovaluta.

– Dette er et dypt korrupt opplegg. Det truer nasjonal sikkerhet og undergraver tilliten til staten, sier Merkley, ifølge Forbes.

Han har fremmet et lovforslag som vil forby presidenter og andre høytstående embetsmenn å utstede eller støtte kryptovaluta. Forslaget har støtte fra 25 andre senatorer, men ble nylig blokkert av Republikanerne.

Trumps talskvinne Anna Kelly hevder at det ikke er snakk om noen interessekonflikt.

Les også Velgerne snur: Nå får Trump skylden Heretter er USAs økonomi Donald Trumps økonomi, ifølge velgerne.

– President Trump er dedikert til å gjøre USA til verdens kryptohovedstad, og eiendelene hans forvaltes av barna hans, sier hun til magasinet.

Ifølge en rapport fra juni har Trump hatt 57,4 millioner dollar i inntekter fra World Liberty Financial over en 12-månedersperiode.