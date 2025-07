Afrika-offensiv: – Dette går bare én vei

Flere og flere afrikanske land har inngått avtaler om å ta i bruk kinesisk valuta i handel og finansielle transaksjoner.

Det kan se ut som Kina forsøker å internasjonalisere yuanen, og Afrika kan være en strategisk testarena, melder South China Morning Post.

Ifølge den multilaterale banken Afreximbank står Kina i dag for 20 prosent av Afrikas globale handel, opp fra 5 prosent for 20 år siden.

– For Kina kan det være en mulighet til å teste internasjonaliseringen av renminbi via noen få afrikanske land først, hvor volumene er små i global skala og Kinas fotavtrykk er relativt stort, sier seniorforsker Lauren Johnston ved AustChina Institute, til SCMP.

Gir alternativ til Swift

I forrige uke signerte Kinas sentralbank og den egyptiske sentralbanken flere avtaler for å fremme bruken av yuan i handel og investeringer. Partene skal blant annet utforske valutaswap-avtaler og utstedelse av pandaobligasjoner i yuan fra utenlandske selskaper på det kinesiske fastlandet.

Videre omfatter avtalen et samarbeid innen elektroniske betalinger, med UnionPay-tjenester og tilrettelegging for grensekryssende virksomhet i yuan for bankene. Kina tilbyr også bruken av Cross-border Interbank Payment System (CIPS), Kinas alternativ til det internasjonale betalingsnettverket Swift.

I tillegg har Sør-Afrika, Nigeria og Angola alle inngått avtaler med Kina om å utforske eller ta i bruk den kinesiske valutaen i handel og finansielle transaksjoner, ifølge avisen.

Bruker USD til Kina-handel

Nigeria fornyet nylig en valutaswap-avtale på 15 milliarder yuan, som gjør det mulig å veksle mellom naira og yuan uten å gå via amerikanske dollar.

Geoøkonomisk analytiker for Afrika sør for Sahara, Aly-Khan Satchu, påpeker ovenfor avisen at det egentlig ikke finnes noen god grunn til at Afrika skal bruke amerikanske dollar i handel med Kina.

– Kina ønsker trolig å gå frem trinnvis, men over tid går denne utviklingen bare én vei, sier Satchu.

Seniorforsker Johnston sier de geopolitiske spenningene rundt Swift og muligheten for å fryse valutareserver, som tilfellet med Russland etter invasjonen av Ukraina, har bidratt til at flere Brics-land ønsker å redusere avhengigheten til systemet.

– Egypt og Sør-Afrika er begge medlemmer av Brics og viktige økonomier i Afrika, men ikke globalt sett. Dette kan gjøre dem til egnede eksempler på en gradvis internasjonalisering av yuanen, sier hun.