Eksplosjon i kryptoran: Stadig flere tyr til fysisk vold

Kryptotyverier øker kraftig i omfang. Så langt i år er det blitt stjålet kryptovaluta for 2,17 milliarder dollar fra kryptotjenester, melder CNBC og viser til en rapport fra analysefirmaet Chainalysis. Det tilsvarer 22,4 milliarder kroner.

Dermed er omfanget allerede større enn i hele 2024, da tyveriene utgjorde 1,87 milliarder dollar.

I den nye rapporten estimerer Chainalysis at tyveriene tilsammen vil passere 4 milliarder dollar innen utgangen av året.

Les også Trump-eventyr: – Dette er dypt korrupt Trump-familiens kryptofirma har hentet nær 530 millioner kroner, der store deler av pengene skal ha gått direkte til dem.

Inkluderes tyveriene fra enkeltpersoners kryptolommebøker, i tillegg til kryptoplattformene, øker årets samlede stjålne verdier til over 2,8 milliarder dollar, etter en total på 3,4 milliarder dollar i fjor.

Fysisk vold og tvang

I tillegg til at verdiene som stjeles blir stadig større, rapporteres det om stadig flere fysiske angrep.

Mer enn 23 prosent av alle tyveriene så langt i år, er gjort i private lommebøker, der de kriminelle i stadig økende grad har utøvet fysisk vold og tvang for å få tilgang til kryptomidlene, fremgår det av rapporten.

Eric Jardine, leder for cyberkrimforskning hos Chainalysis, sier til CNBC at økningen i kryptorelaterte tyverier hovedsakelig skyldes at flere tar i bruk kryptovaluta samt kryptovalutaenes verdiøkning.

Les også Bitcoin over 120.000 dollar: – Drives av institusjonelle kjøpere Bitcoin stiger til all-time high før «crypto-week» i USA. Institusjonelle kjøpere har hamstret bitcoin-ETF-er og driver kursen, ifølge kryptotopp.

Han peker videre på at forbedret sikkerhet hos kryptotjenester kan ha presset kriminelle til å gå etter enkeltpersoner.

– Hvis tjenestene blir bedre på sikkerhet, vil ondsinnede aktører potensielt kunne flytte fokuset til individuelle lommebokholdere og bytte ut ett storstilt ran med mange mindre overgrep, sier Jardine.

Årets hittil største kryptotyveri vurderes å være cyberangrepet på den Dubai-baserte kryptobørsen Bybit i februar, da nordkoreanske hackere stjal 1,5 milliarder dollar.