Hvis en Big Mac koster 50 kroner i Norge og 50 svenske kroner i Sverige, og valutakursen er 1:1, kan man si at de to valutaene er i paritet. Hvis en Big Mac koster 60 kroner i Norge og 50 svenske kroner i Sverige, er den norske kronen overvurdert relativt til svenske kroner.

Overpriset dollar

Kjøpekraftsparitet tilsier at med en Big Mac til 78 taiwanske dollar og 6,01 dollar i USA, burde en dollar tilsvare 13 taiwanske dollar. I realiteten gir en dollar hele 29 taiwanske dollar. Ergo: den taiwanske dollaren er grovt undervurdert.

Få valutaer er, ifølge The Economist’s Big Mac-indeks, like undervurdert som den taiwanske dollaren, men den indiske rupien (56 prosent) og den indonesiske rupiahen (57 prosent) er enda billigere. Det kan virke overraskende at så mange valutaer fortsatt er så billige. Den amerikanske dollaren har tross alt svekket seg med over ti prosent mot en kurv av andre valutaer siden toppen i januar, da The Economist sist oppdaterte indeksen. For Trump og andre som håpet at dollarfallet ville gjøre amerikansk eksport mer konkurransedyktig, er det en nedslående konklusjon at dollaren fortsatt er overpriset – i alle fall i burger-termer.

Dyr dollar, dyr burger

Trump håpet at en svakere dollar ville styrke eksporten, men må bite i seg en annen realitet: Selv om dollaren har falt over ti prosent siden januar, har burgerprisen i USA økt – fra 5,79 dollar til 6,01 dollar – mens prisene i Asia står stille. Kjøpekraften er fortsatt skjev, og eksportgevinsten uteblir.

USAs finansdepartement overvåker jevnlig mulige valutamanipulatorer. Blant dem: Kina, Sør-Korea, Japan, Taiwan, Singapore og Vietnam. Her er valutaene fortsatt sterkt svekket. De europeiske unntakene – Tyskland, Irland og Sveits – har opplevd styrket valuta mot dollaren.

En dobbel porsjon tilbakeslag

At kjøpekraften ikke følger med på valutakursene, har én forklaring: Prisene i USA stiger raskere enn i Asia. Resultatet: De utenlandske valutaene kan “kjøpe” flere dollar – men får færre varer tilbake. Valutakurs“forvrengningene” forblir intakte.

Trump-administrasjonen, med finansminister Scott Bessent i spissen, spådde at tollene ville styrke dollaren og dempe prisveksten. I stedet har investorene mistet tillit, dollaren svekket seg, og import er blitt dyrere. Derfor mener The Economist at amerikanerne rammes dobbelt – både av økte skatter og redusert kjøpekraft.

Forbrukerprisene steg med 2,7 prosent det siste året. Burgerelskere eller ikke: Det er amerikanerne som betaler regningen for Trumps økonomiske menyvalg. ■

Deler av denne teksten er oversatt ved hjelp av AI.